"Promi Big Brother" dominiert den Sonntagabend mit großartigen 17,7 Prozent Marktanteil; auch online ist "Promi Big Brother" auf Erfolgskurs

Unterföhring (ots) - "Promi Big Brother" triumphiert erneut amspäten Sonntagabend und legt zu: Herausragende 17,7 Prozent der 14-bis 49-Jährigen sehen in der Late Prime die Ereignisse aus dem Haus,das Live-Duell und den Auszug von Schauspielerin NicoleBelstler-Boettcher. Auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show"kann sich im Anschluss auf sixx steigern und erzielt in der Nachtfantastische 6,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre)."Promi Big Brother" auch online ein voller ErfolgVerglichen mit den Vorjahreswerten konnten die Videoabrufe aufallen digitalen Plattformen von SAT.1 bereits in der ersten "PromiBig Brother"-Woche (Stand: Samstag, 25 August) um 52 Prozentgesteigert werden. Die Daily Acitve User auf PromiBigBrother.de undSAT1.de steigerten sich in Woche eins zum Vorjahr um 64 Prozent.Besonders gefragt: 25 Prozent aller bisherigen Videoabrufe sindwebexklusives Bonusmaterial aus dem Haus.Das passierte an Tag 9 bei "Promi Big Brother"Big Brother mischt mächtig durch! "Promi-Zocken" lautet dasLive-Duell des Abends. "Baustellen"-Bewohner Daniel Völz tritt gegen"Villa"-Bewohner Alphonso Williams an. In insgesamt vier Runden wirdum das Schicksal eines jeden Bewohners gezockt. Johannes, Alphonso,Chethrin, Daniel und Nicole wohnen danach auf der "Baustelle",Silvia, Cora, Umut sowie Katja dürfen den Luxus der "Villa" genießen.Bei der Nominierung überrascht Big Brother die Bewohner: Jeder vonihnen muss zwei statt nur einen Namen nennen. So landen NicoleBelstler-Boettcher und Chethrin Schulze auf der Abwahlliste. NicoleBelstler-Boettcher erhält die wenigsten Anrufe der Zuschauer, siemuss das "Promi Big Brother"-Haus verlassen. "Emotional ging es beimir im Haus ständig rauf und runter. Ich glaube aber, ich bin mirtreu geblieben, auch wenn ein paar laute Seiten von mir ans Lichtgekommen sind. Ich bin einfach impulsiv und habe immer gesagt, wasich denke", so die 55-jährige Schauspielerin nach ihrem Auszug.Aktuelle Bewohner in der "Villa": Katja Krasavice, Silvia Wollny,Johannes Haller, Cora Schumacher, Umut KekilliAktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Chethrin Schulze, DanielVölz, Alphonso WilliamsInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:27.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell