"Promi Big Brother" bleibt am Samstagabend mit 15,2 Prozent Marktanteil weiter sehr stark; Mike Shiva musste das Haus verlassen (FOTO)

Unterföhring (ots) -Überraschende Beichte von Katja Krasavice und Mike Shiva wird vonseinen Mitbewohnern nominiert und vom Zuschauer nach Hause geschickt.Der große Bruder bleibt weiter stark: Sehr gute 15,2 ProzentMarktanteil der 14- bis 49-Jährigen verfolgen am Samstagabend dieaktuellen Geschehnisse im "Promi Big Brother"-Haus. SAT.1 ist damitMarktführer in der Late Prime (14-49 Jahre). Zuvor erzielt derSpielfilm "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" bereitssehr gute 12,3 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).Direkt im Anschluss an die SAT.1-Show sind auf sixx sehr starke5,1 Prozent (14-49 Jahre) am Exit-Talk zwischen Jochen Bendel,Melissa Khalaj und Mike Shiva bei "Promi Big Brother - Die Late NightShow" interessiert.Das passierte an Tag 8 bei "Promi Big Brother"Intimes Geständnis bei "Promi Big Brother": YouTuberin KatjaKrasavice erzählt im Sprechzimmer unter Tränen von ihremSchwangerschaftsabbruch. Zwischen den selbsternannten LausbubenAlphonso Williams und Johannes Haller erblüht eine zarte Bromance undim Live-Duell "Promi-Bootcamp" macht Johannes seinen KonkurrentenUmut Kekilli nass und verteidigt seinen Platz in der "Villa". Bei deranschließenden geheimen Nominierung erhalten Mike Shiva und ChethrinSchulze die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner und landen auf derExit-Liste, Mike erhält nicht genügend Anrufe der Zuschauer und muss"Promi Big Brother" verlassen. "Ich bin glücklich", so derStar-Hellseher erleichtert nach seinem Auszug. "Das war eine langeZeit und für mich war es sehr hart. Ich habe diese Herausforderungunterschätzt. Alle Menschen im Haus waren gut und lieb zu mir, aberich war trotzdem unglücklich." Auf die Frage, ob er als Hellsehersein frühes Aus hat kommen sehen, lächelt der Schweizer: "Ich habe esmir mehr gewünscht als gesehen."Aktuelle Bewohner in der "Villa": Katja Krasavice, Silvia Wollny,Johannes Haller, Alphonso Williams, Nicole Belstler-BoettcherAktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Cora Schumacher, UmutKekilli, Chethrin Schulze, Daniel VölzInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:26.08.2018 (vorläufig gewichtet)