"Promi Big Brother" baut weiter auf und lässt Willi Herren und Claudia Obert im Live-Duell um "Alles" pokern

"Eis am Stiel"-Star Zachi Noy sorgt alsWildpinkler im Haus für Ärger. Mister Germany Dominik Bruntnergesteht im Männergespräch mit Willi Herren seine Zuneigung zu SarahKnappik. Evelyn Burdecki wird von ihren Mitbewohnern im "Nichts" andie Containerwand geklebt. Und Sarah Knappik eckt nach ihrem Umzugins "Nichts" erneut an, gerät in die Schusslinie von allen und stehtkurz davor, alles hinzuschmeißen. Die Quoten von "Promi Big Brother"steigen weiter und die Show erzielt am späten Dienstagabend starke12,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) in SAT.1.Das passierte außerdem in der fünften Live-Show mit Jochen Schroppund Jochen Bendel: Big Brother will die "Nichts"-Bewohner verführenund stellt ihnen drei Live-Herausforderungen, mit denen sie sichweitere Münzen für den Big Spender erspielen können: Willi Herren undZachi Noy kostümieren sich für acht Stunden, Sarah Knappik, SarahKern und Evelyn Burdecki ketten sich für sechs Stunden mitHandschellen aneinander. Eloy de Jong und Dominik Bruntner lehnenihre Herausforderung "Wangenspreizer" ab. Ein Live-Duell um Verbleiboder Wechsel: Die Zuschauer wählen Willi Herren aus dem "Nichts" undClaudia Obert aus dem "Alles" zum Pokern. Nach mehreren Durchgängenmit Gleichstand siegt am Ende Claudia Obert und darf sich damitweiterhin im Luxus schwelgen. Willi Herren muss zurück ins "Nichts".Im Anschluss verfolgen gute 9,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigendas "Promi Big Brother"-Spezial der "akte" mit Claus Strunz.Aktuelle Bewohner im "Alles":Steffen von der Beeck, Claudia Obert, Milo Moiré, Jens Hilbert, MariaHeringAktuelle Bewohner im "Nichts":Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong,Sarah Knappik, Dominik BruntnerInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 16.08.2017 (vorläufig gewichtet: 15.08.2017)