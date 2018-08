"Promi Big Brother" im TV und Online ein voller Erfolg: Spitzenwerte in SAT.1, auf sixx und den digitalen Plattformen

Unterföhring (ots) - Der große Bruder triumphiert auf allenPlattformen! Die sechste Staffel von "Promi Big Brother" ist nichtnur in SAT.1 die erfolgreichste Staffel seit 2015 - auch sixx feiertmit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die besten Werte seitvier Jahren. Online ist "Promi Big Brother" nicht aufzuhalten: Aufden SAT.1-Digitalplattformen verzeichnet die sechste Staffel derReality-Show mit exklusiven Online-Produktionen und Videos rund umdas Geschehen im Haus neue Rekordwerte.Stärkste Staffel "Promi Big Brother" in SAT.1 seit 2015Mit einem sehr guten durchschnittlichen Marktanteil von 16,8Prozent (14-49 Jahre) liegt die laufende Staffel "Promi Big Brother"zwei Folgen vor dem großen Finale bereits 3,9 Prozentpunkte über derVorjahresstaffel und markiert damit den besten Wert seit 2015. DenStaffel-Bestwert erreichte die Folge von Mittwoch, 22. August, mitherausragenden 20,2 Prozent Marktanteil. Besonders junge Frauenlieben die Geschichten aus Deutschlands härtester Herberge: "PromiBig Brother" erreicht hier Spitzenwerte bis zu 34,9 ProzentMarktanteil (Frauen 14-29 Jahre).Starke Videoabrufe auf allen digitalen PlattformenIm Netz feiert "Promi Big Brother" Rekordwerte: Die Performanceder Video Views rund um "Promi Big Brother" auf den digitalenPlattformen von SAT.1 liegt aktuell starke 36 Prozent über den Wertendes Vorjahres und wird einen neuen "Promi Big Brother"-Rekordaufstellen. Hervorragend angenommen wird unter anderem das digitaleSpin-off "Promi Big Brother - Der Tag danach" auf PromiBigBrother.de,das erstmals Bewohner in den ersten 24 Stunden nach ihrem Auszug alsexklusive Reality-Doku begleitet - hautnah und ungefiltert.Stärkste Staffel "Promi Big Brother - Die Late Night Show" aufsixx seit 2014Auch die Show nach der Show erreicht Spitzenwerte: "Promi BigBrother - Die Late Night Show" feiert auf sixx schon vor dem Finaleseine beste Staffel seit 2014. Im Schnitt verfolgen 5,9 Prozent der14- bis 49-jährigen Zuschauer jede Nacht die bissige Nachbesprechungmit Jochen Bendel und Melissa Khalaj, den bisherigen Höchstwerterzielt die Folge vom Montag, 27. August, mit herausragenden 8,2Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).Interviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - heute, um 22:15 Uhr und das große Finale amFreitag, um 20:15 Uhr, live in SAT.1Hashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:30.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell