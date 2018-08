"Promi Big Brother" mit 12,8 Prozent Marktanteil stark in der Prime Time; Zuschauer schicken Pascal Behrenbruch nach Hause (FOTO)

Unterföhring (ots) -Starke Halbzeit! Die Prime-Time-Show von "Promi Big Brother"überzeugt am Freitagabend mit sehr guten 12,8 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-Jährigen. "Promi Big Brother" ist damit das stärksteProgramm der Prime Time hinter der dominierenden Fußball-Konkurrenz.Weiterhin stark. "Promi Big Brother - Die Late Night Show"erreicht in der Freitagnacht auf sixx gute 3,9 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer.Das passierte an Tag 7 bei "Promi Big Brother" Ein Abschiedsgrußvon Sophia Vegas, elf Videobotschaften von den Liebsten, dreiLive-Duelle, sechs Umzüge zwischen "Baustelle" und "Villa" sowie einRauswurf durch die Zuschauer - so lautet die Bilanz der spannendenHalbfinal-Show von "Promi Big Brother" am Freitagabend.Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch ist der erste Bewohner,den die Zuschauer nach Hause schicken. "Das ist absolut schockierend.Ich muss das alles erst einmal verdauen. So etwas kenn ich nicht. ImLeistungssport gibt es das nicht, man kämpft und gibt alles undfliegt trotzdem raus", so der 33-jährige Sportler nach seinem Exitsichtlich getroffen. "Das einzig Gute an der Sache ist, dass ichjetzt meinen kleinen Sohn schneller wiedersehen kann!"Aktuelle Bewohner in der "Villa": Katja Krasavice, Silvia Wollny,Johannes Haller, Alphonso Williams, Nicole Belstler-BoettcherAktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Cora Schumacher, UmutKekilli, Mike Shiva, Chethrin Schulze, Daniel VölzInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterialrund um "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:25.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell