08. Juli 2020. Mehr "Promi Big Brother" gab es noch nie: Als Countdown zum Finale geht "Promi Big Brother" in Woche drei ab Montag, 24. August 2020, täglich um 20:15 Uhr live auf Sendung. Big Brother lädt seine neuen Bewohner bereits ab Freitag, 7. August 2020, in seine Welt ein - zum ersten Mal für drei Wochen. Neben den großen Prime-Time-Shows freitags und montags um 20:15 Uhr spendiert SAT.1 dem großen Bruder somit in der Finalwoche noch mehr seiner besten Sendezeit. Damit zeigt SAT.1 die Reality-Show in diesem Jahr an zehn Abenden in der Prime Time. Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren die Show aus Köln. Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany im Auftrag von SAT.1.Alle Startzeiten im Überblick: - Die Prime-Time-Shows immer montags und freitags starten um 20:15 Uhr.- Die Tageszusammenfassungen an allen anderen Wochentagen starten zwischen 8. und 23. August um 22:15 Uhr (Ende ca. 23:45 Uhr) und zwischen 25. und 27. August um 20:15 Uhr (Ende ca. 22:15 Uhr)."Promi Big Brother" ab Freitag, 7. August bis Freitag, 28. August 2020 live in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: #PromiBB