Promega Journalistenworkshop mit neuem Internetauftritt (FOTO)

Der 2003 von der Promega GmbH ins Leben gerufeneJournalistenworkshop ist ab sofort unter der Webseitewww.journalistenworkshop.de zu erreichen. Auf dem Internetauftrittfinden Journalistinnen und Journalisten Informationen zu anstehendenWorkshops, einen Rückblick zu bereits behandelten Themen, sowieBlogbeiträge (http://ots.de/Cf24h9), die sich mit den ThemenWissenschaftskommunikation und Trends in der Biologieauseinandersetzen. Pressevertreter haben außerdem die Möglichkeit,Präsentationen vergangener Workshops und Hilfe bei derKontaktaufnahme mit den Sprechern anzufordern.Wissenschaft trifft auf JournalismusDer Journalistenworkshop gibt Pressevertretern innerhalb einesTages einen umfangreichen und neutralen Überblick von renommiertenWissenschaftlern zu gesellschaftsrelevanten Themen. Spannende Inhalterund um die Lebenswissenschaften werden in verständlicher Sprachevorgestellt und Schlagwortthemen in einen Kontext gesetzt. DiePromega GmbH nimmt dabei die Rolle des Vermittlers zwischen beidenSeiten ein. Dafür werden Trends zielgruppengerecht aufgearbeitet,Wissenschaftler als Sprecher für den Workshop begeistert undschließlich alle zusammen an einen Tisch gebracht.Kostenlos, persönlich, neutralDie Teilnahme am Journalistenworkshop ist kostenlos und richtetsich an Journalistinnen und Journalisten aller Medien undFachrichtungen. Die erfahrenen Sprecher nutzen eine klare,verständliche Sprache, um ihre Themen vorzustellen. Damit eignet sichder Workshop auch für Nichtbiologen. Mit gemeinsamen Kaffee- undMittagspausen und einer begrenzten Teilnehmerzahl stellt das Formatsicher, dass genügend Zeit zum Austausch bleibt. Nachdem der ersteKontakt auf dem Journalistenworkshop geknüpft wurde, können dieTeilnehmer im Anschluss unabhängig entscheiden, wie sie die neugewonnenen Erkenntnisse für ihre Arbeit nutzen.Nachwuchskommunikatoren willkommenDie Digitalisierung der Medienlandschaft bietetWissenschaftskommunikatoren vielfältige Möglichkeiten Inhalte zukommunizieren. Da Promega die Vermittlung von Wissenschaft in diebreite Bevölkerung am Herzen liegt, begrüßt das Unternehmen alsOrganisator des Workshops auch die Teilnahme angehenderJournalistinnen und Journalisten, Blogger, Vlogger,Podcast-Enthusiasten und Vertreter aus der Presse- undÖffentlichkeitsarbeit.Weitere Informationen unter: www.journalistenworkshop.de