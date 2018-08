Promedica Plus: Studie belegt, Osteuropäische Betreuungskräfte immer mehr nachgefragt und mögliche Antwort auf Pflegenotstand

Essen (ots) - Am gestrigen Mittwoch traf sich Daniel Haberkorn,Geschäftsführer von PROMEDICA PLUS, mit BundesgesundheitsministerJens Spahn im Bundesministerium für Gesundheit und stellte ihmgemeinsam mit Vertretern der INSA Consulere sowie dem Bundesverbandinitiative 50Plus die eigens durchgeführte Studie zur Akzeptanzosteuropäischer Betreuungskräfte in Deutschland vor. Der Ministernahm sich ausgiebig Zeit für ein Gespräch über das Modell der24-Stunden-Betreuung sowie die Dienstleistung und zeigte sich überausinteressiert an der Thematik.Anlass der Studie ist, dass Deutschland vor dem Problem einerüberalternden Gesellschaft steht: Die Menschen leben immer länger,gleichzeitig sinkt die Anzahl der geborenen Kinder - der relativeAnteil der älteren Einwohner an der Gesamtbevölkerung steigt. DieserGeburtenrückgang setzte in Deutschland Ende der 1960er Jahre ein. Lagdie Fertilitäts-Rate im Jahr 1950 noch bei 2,2 Kindern, sank sie bisheute auf nur 1,36 Kinder. Diese Entwicklung hängt gleichzeitig mitder Pflegesituation in Deutschland zusammen, deren Herausforderungenimmer größer werden.Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt seit 1999stark an. Bereits 2015 lag die Gesamtzahl bei gut 2,9 Mio.pflegebedürftigen Menschen, 2030 wird sie Prognosen zufolge bei etwa3,6 Mio. liegen. Dabei nimmt die Zahl älterer Menschen sowie ihrBevölkerungsanteil stark zu: Allein von 2015 bis 2030 wird die Anzahlpflegebedürftiger Menschen im Alter von 90 Jahren und älter um 94Prozent steigen. Für die gleiche Altersgruppe wird ein weitererAnstieg bis 2045 von 22 Prozent prognostiziert. Und auch dieAlterskohorte der 80 bis unter 90-jährigen steigt in diesenZeiträumen stark an. Bis 2030 werden es 20 Prozent sein, bis 2045über 50 Prozent.Diese Prognose nahmen PROMEDICA PLUS und der BundesverbandInitiative 50Plus (BVI50Plus) gemeinsam zum Anlass, eine Umfrage zumThema Akzeptanz und Nutzung der 24-Stunden-Betreuung beiPflegebedürftigkeit durchzuführen. Repräsentativ befragt wurdenPersonen, die in besagten Zeiträumen der Gruppe der pflegebedürftigenPersonen angehören (könnten). Die Ergebnisse waren mehr alserfreulich für uns und bestätigen uns in unserer Arbeit und unseremDienstleistungsangebot. "PROMEDICA PLUS bietet mit seinerDienstleistung genau das, was die deutsche Pflegebranche benötigt:eine Antwort auf den Pflegenotstand", meint Uwe-Matthias Müller,Geschäftsführender Vorstand Bundesverband Initiative 50Plus.24-Stunden-Betreuung erfreut sich hohem ZuspruchDie Vorteile einer 24-Stunden-Betreuung werden sowohl vonpflegenden Angehörigen als auch Personen, die (noch) nicht mit Pflegeaktiv zu tun hatten, erkannt. So bevorzugt die Mehrheit der Befragteneine 24-Stunden-Betreuung zu Hause bzw. würde sie bevorzugen. Für 59Prozent ist das traute Heim die erste Wahl beim Älter werden. 61Prozent der Frauen und 56 Prozent der Männer geben dies gegenüber derstationären Pflege im Heim an. In der Gruppe der selbstPflegebedürftigen bevorzugen hingegen 55 Prozent eine24-Stunden-Betreuung bzw. würden sie bevorzugen. 65 Prozent derBefragten mit pflegebedürftigen Angehörigen vertraut auf die24-Stunden-Betreuung zu Hause.Regionaler Ansprechpartner ist das A und OMehr als drei Viertel der Befragten (77 Prozent kumuliert) istzudem eine regional zugängliche und persönliche Beratung undKundenbetreuung vor Ort in Bezug auf eine 24-Stunden-Betreuung sehroder eher wichtig. PROMEDICA PLUS bietet genau das in Person seinerBerater vor Ort. In persönlichen Gesprächen bewerten sie gemeinsammit Angehörigen und pflegebedürftiger Person die individuelleSituation beim Pflegebedürftigen vor Ort. "Die Nachfrage nachAngeboten für eine Betreuung daheim ist hoch wie nie. Wir haben über120 Berater in ganz Deutschland, die dieser Nachfrage gernenachkommen. Damit bieten wir pflegebedürftigen Menschen bundesweiteine Alternative zum Heim", sagt Daniel Haberkorn, Geschäftsführerbei PROMEDICA PLUS. Haberkorn weiß, wovon er redet. Insgesamt gibt es401 Kreise in Deutschland, Promedica deckt mit seinem Angebot gut einDrittel davon ab. Doch nicht nur die regionale Betreuung ist wichtig:47 Prozent der Befragten sehen neben der Vor-Ort-Beratung weitereVorteile einer 24-Stunden-Betreuung wie ein vertrautes Umfeld oderden Verbleib im eigenen Zuhause. Für weitere 16 Prozent ist diepermanente Verfügbarkeit der Betreuung bzw. des Betreuungspersonalsein Vorteil.Über PROMEDICA PLUSDie Promedica24 Gruppe, zu der auch PROMEDICA PLUS zählt, isteuropäischer und deutscher Marktführer im Bereich der häuslichenBetreuungsleistungen für Senioren. Hohe Qualitätsstandards und einvon der DEKRA zertifiziertes Recruiting der Betreuungs- undPflegekräfte sorgen für eine solide Betreuungsqualität. PROMEDICAPLUS hat es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen ein würdigesund selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.