Prologis Inc: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

An derBörse notiert Prologis Inc per 03.03.2020, 15:51 Uhr bei 88.29 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Prologis Inc auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Prologis Inc-RSI ist mit einer Ausprägung von 77,78 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 60,72, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Prologis Inc 7 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Prologis Inc vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 88,27 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -5,08 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 83,79 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Prologis Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 86,04 USD. Der letzte Schlusskurs (88,27 USD) weicht somit +2,59 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (92,29 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,36 Prozent), somit erhält die Prologis Inc-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Prologis Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.