Prologis-Aktie: Solide Leistung!

Der weltweit führende Logistikimmobilien-Investmentfonds (REIT) Prologis Inc. (NYSE:PLD) stellte in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal fest, dass sich die Nachfrage in mehreren Wirtschaftssektoren verbessert. Am Dienstag meldete das in San Francisco ansässige Unternehmen Kernfinanzmittel aus dem operativen Geschäft (FFO) in Höhe von 90 Cent pro Aktie, 2 Cent über der Konsensschätzung.

"Die Aktivität in unserem Portfolio ist robust und weitet sich



