Prologis Aktie: Pandemie hat den Bedarf an Logistikflächen “für immer verändert”!

Der Forschungsarm des in San Francisco ansässigen Immobilien-Investmentfonds Prologis Inc. (NYSE:PLD) sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, die Pandemie habe die Landschaft für Logistikimmobilien “für immer verändert”.

“Die langfristige strukturelle Wachstumsrate von Logistikimmobilien ist gestiegen”, da “das Wirtschaftswachstum jetzt mehr Logistikimmobilien erfordert als in der Vergangenheit”, behauptet Prologis Research. Es überrascht nicht, dass der Anstieg des E-Commerce-Fulfillments die Veränderung vorantreibt.