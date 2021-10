Prologis-Aktie: Immense Veränderungen im Unternehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Der weltgrößte Betreiber von Logistiklagern hat am Freitag öffentlich gesagt, was jeder seit vielen Monaten gespürt und erlebt hat: Es ist kein Platz mehr zu haben, zumindest nicht im Moment.

Überblick

Prologis Inc. (NYSE:PLD) Chairman und CEO Hamid R. Moghadam sagte in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal in San Francisco, dass “die Flächen in unseren Märkten praktisch ausverkauft sind”, was in Anbetracht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung