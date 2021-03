Prologis Aktie: E-Commerce treibt den Umsatz mit Industrieimmobilien weiter an!

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Der E-Commerce-Markt treibt den Markt für Industrielager in den USA weiter an, da Lagerhausbetreiber Kapazitäten wann immer möglich aufkaufen. RPG, ein Bauträger im San Diego County in Kalifornien, hat eine 202.844 Quadratmeter große Anlage am 1 Viper Way in San Diego für 26,1 Millionen US-Dollar erworben. Cushman & Wakefield vertrat Stockbridge, ein Private-Equity-Immobilien-Investment-Management-Unternehmen, das die Immobilie verkaufte.



