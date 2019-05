Projektmanagement als wichtige Disziplin für eine moderne und effiziente Verwaltung / Project Management Institut (PMI) auf Zukunftskongress Staat & Verwaltung 2019

Berlin (ots) - Die Anforderungen an Staat und Verwaltung steigen.Ob Digitalisierung, große Infrastrukturmaßnahmen oder globale Krisen- Deutschland steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Um seineZukunftsfähigkeit zu erhalten ist die öffentliche Verwaltung auf dieerfolgreiche Umsetzung von Projekten und Programmen angewiesen."Professionelles Projektmanagement ist für die Zukunft der Arbeitim öffentlichen Sektor von zentraler Bedeutung", so Thomas Walenta,Vorstandsmitglied des Project Management Institute (PMI). "DerProjekterfolg von Organisationen kann dadurch verlässlicher undeffizienter erreicht werden."Dazu braucht es ausreichende Ressourcen und qualifizierteFachkräfte. Unternehmen haben dafür Karrierewege entwickelt, die einprofessionelles Projektmanagement ermöglichen und den Erfolg vonProjekten verbessern, wodurch letztlich bessere Geschäftsergebnisseserzielt werden.Im Rahmen des Zukunftskongresses Staat & Verwaltung 2019 wirdThomas Walenta mit Vertretern aus der Wirtschaft überHerausforderungen und Chancen von professionellem Projektmanagementim öffentlichen Sektor diskutieren. Anhand verschiedener Einblickeaus der Privatwirtschaft und praktischen Erfahrungen aus demöffentlichen Sektor erörtern die Teilnehmer, wie ein entsprechenderKarriereweg im öffentlichen Dienst gestaltet und professionellesProjektmanagement in die tägliche Arbeit integriert werden kann.PMI nimmt erstmals am Zukunftskongress Staat & Verwaltung 2019teil. Der 7. Zukunftskongress Staat & Verwaltung findet vom 27. - 29.Mai 2019 im Berlin Congress Center statt.PMI ist die global führende Organisation für Projekt-, Programm-und Portfoliomanager und bietet weltweit anerkannte Zertifizierungenund Standards, Weiterbildungskurse und professionelle Vernetzung.Seit Gründung 1969 fördert PMI Karrieren, verbessert den Erfolg vonOrganisationen und entwickelt den Projektmanager als Berufsbildweiter.Pressekontakt:Björn SacknießProject Management InstituteGovernment Relations Manager - GermanyKarlplatz 7 10117 BerlinTelefon: +49 30 28 88 29 15bjoern.sackniess@pmi.orghttps://www.pmi.orgOriginal-Content von: Project Management Institute, übermittelt durch news aktuell