"Projektbüro Angewandte Sozialforschung" - Hochschulperle des Monats Oktober geht nach Hamburg

Essen/Berlin (ots) - Theoretisches Wissen bereits während demStudium praktisch anwenden und dabei wertvolle berufsqualifizierendeKompetenzen erlangen? Dies ermöglicht die Universität Hamburg ihrenStudierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit derInitiative "Projektbüro Angewandte Sozialforschung". DerStifterverband zeichnet das erfolgreiche Projekt mit der"Hochschulperle Future Skills" des Monats Oktober aus.Die "Hochschulperle Future Skills" geht im Oktober an dieUniversität Hamburg für ihr "Projektbüro Angewandte Sozialforschung".Die Koordinationsstelle von Wissenschaft und Praxis bietetStudierenden sowie bereits etablierten Wissenschaftlern dieMöglichkeit, Forschungsprojekte in Kooperation mit Akteuren ausPolitik, Gesellschaft und Wirtschaft durchzuführen. Ziel desProjektes ist es, die Studierenden beim Erwerb vonForschungskompetenzen und Praxiskontakten zu unterstützen undFähigkeiten im Bereich Projektmanagement und Teamleitung zuvermitteln. In seiner bestehenden Form ist das Projektbüroeinzigartig an deutschen Hochschulen.Die Wege, Einblicke in die professionelle Praxis angewandterSozialforschung zu erhalten, sind vielseitig: So können sichinteressierte Studierende bei Lehrprojekten einbringen, die sichgesellschaftlich relevanten Fragestellungen widmen. Zudem unterstütztdas Projektbüro Studierende dabei, bei ihrer Abschlussarbeit mitzivilgesellschaftlichen Partnern zu kooperieren. Je nach Studienphasekönnen Studierende bei der Bearbeitung von Forschungsprojekten - diein Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern erfolgen - alsstudentische Hilfskräfte aktiv werden oder Aufgaben auf Leitungsebeneübernehmen. Administrative Kenntnisse sowie Erfahrungen im BereichProjektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit können Studierende beider Mitarbeit in der Geschäftsstelle des Projektbüros sammeln."Wissenstransfer in den Sozialwissenschaften zu stärken, ist einwichtiges und richtiges Anliegen, da der Transfer aus den Geistes-und Sozialwissenschaften bislang noch ein eher zartes Pflänzchen ist,das Unterstützung verdient", so die Jury des Stifterverbandes zurEntscheidung, die "Hochschulperle Future Skills" im Oktober an dieUniversität Hamburg zu vergeben.Weitere Informationen unter: http://ots.de/29JrmGWas ist eine Hochschulperle?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. JedenMonat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus denMonatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperledes Jahres gekürt. 2019 steht die Hochschulperle unter demSchwerpunkt Future Skills. Damit sind die Kompetenzen gemeint, die inden nächsten Jahren vor dem Hintergrund von Digitalisierung und neuenArbeitsformen für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabewichtiger werden. www.hochschulperle.de