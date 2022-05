Das Projekt der nächsten Generation von Energiesparsystemen (ESS) wird auf Kickstarter gestartet!

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) -Das Projekt ESS-Energiesparende Systeme startet auf Kickstarter!Die neue Entwicklung spart bis zu 20% Energiekosten und verlängert die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte.Eine Gruppe von Enthusiasten, die sich für energiesparende Lösungen interessieren, gab bekannt, dass das weltweit erste Energiespargerät am 5. Mai auf Kickstarter veröffentlicht wird.Das Versuchsmuster hat gezeigt, dass der Energieverbrauch um 20% gesenkt werden kann und die Stromrechnungen entsprechend niedriger ausfallen. Die Studien haben auch gezeigt, dass durch die stabilisierende Funktion des Geräts die Lebensdauer aller Ihrer Haushaltsgeräte verlängert wird. Die erwartete Lebensdauer dieses innovativen Energiespargeräts wurde auf 20 Jahre festgesetzt. Bei einer Massenproduktion wird der Einzelhandelspreis für ein Gerät auf 499 Euro geschätzt, was angesichts der langen Lebensdauer des Geräts als recht günstig gilt.ESS wird sowohl in Wohngebäuden als auch in Nichtwohngebäuden installiert.Dieses neue Gerät beeinflusst einige Faktoren eines minderwertigen Stromnetzes und reduziert so die Menge des verbrauchten Stroms:- Überspannung- Blindleistung (die Leistung der parasitären Ströme, die nicht an der nützlichen Arbeit beteiligt sind)- Der Pegel der höheren Komponenten der Oberschwingungen der Grundfrequenz (der Fluss jeglicher transienter Prozesse in elektrischen Netzen)Eines der Funktionsprinzipien des ESS besteht darin, die Versorgungsspannung auf den optimalen Wert zu bringen.Für den europäischen Markt werden die Modelle für die Netzspannung von 230V vorgestellt.In den USA werden zwei Modelle auf den Markt kommen. Das erste Modell ist für eine Versorgungsspannung von 120 Volt ausgelegt. Das zweite Modell ist für die Häuser verfügbar, in denen die Netzspannung von 120V und 240V gleichzeitig verwendet wird.Der Stromverbrauch nimmt von Tag zu Tag zu und die Energiepreise steigen überall auf der Welt. Dies sind die Hauptgründe dafür, dass das Thema Energiesparen heute immer wichtiger wird. Die Senkung des Energieverbrauchs ist heute für die Mehrheit der Bevölkerung unseres Planeten ein wichtiges Anliegen.Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab eine hohe Nachfrage nach neuen Bauvorhaben.Dies könnte auf den niedrigen Verkaufspreis des ESS (499 Euro) und eine kurze Amortisationszeit zurückzuführen sein. Die Amortisationszeit des eingeführten Geräts beträgt nur 9 Monate und ist damit deutlich niedriger als die Amortisationszeit anderer moderner Energiesparsysteme.Video- https://mma.prnewswire.com/media/1802809/ESS_Energy_Video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802795/ESS_Energy_Image.jpgVorbestellungen werden auf der Kickstarter-Seite möglich sein.Pressekontakt:Verbitskiy Sergey,esdenergysavingdevice@gmail.com,+34 604 25 11 87Original-Content von: ESS-Energy, übermittelt durch news aktuell