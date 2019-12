Projekt 'Qatar Mobility': Selbstfahrende Shuttle-Fahrzeuge werden öffentlichen Nahverkehr in Doha ab 2022 auf neues Level bringen

Hannover, Deutschland und Doha, Katar (ots/PRNewswire) -- QIA und Volkswagen AG kündigen bahnbrechende Initiative fürautonomes elektrisches Beförderungssystem an, das urbane Mobilitätin Katar transformieren wird- Prototypen des ID. BUZZ AD Shuttle von Volkswagen Nutzfahrzeuge undScania Bus-Prototypen werden mit SDS (Self-Driving System) undemissionsfrei unterwegs sein- MOIA Ride Hailing-App wird zur Buchung der Fahrten genutzt, AIDliefert SDS-Know-how- Roadmap für Autonomes Fahren vorgezogenIn Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten und AußenministersSeiner Exzellenz Scheich Mohamed bin Abdulrahman al-Thani, haben heute auf demDoha Forum in Katar Vertreter der Volkswagen AG und der Qatar InvestmentAuthority (QIA) das 'Project Qatar Mobility' unterzeichnet. Der Unterzeichnungwohnten mehrere Minister und Würdenträger aus Katar sowie hohe Vertreter Katarsund Deutschlands beiEine neue Ära für städtische Mobilität: Mit einer hochmodernen Flotte vonselbstfahrenden Level 4-Elektroshuttles wird ab 2022 erstmalig in einerHauptstadt eine neue Ära der urbanen Mobilität eingeleitet. Auf dem Doha Forumin Katar haben heute, in Anwesenheit mehrerer Würdenträger aus Katar, Vertreterder Volkswagen AG und der Qatar Investment Authority (QIA) 'Project QatarMobility' unterzeichnet.Ziel ist es, ein wegweisendes Projekt für autonome Beförderung zu entwickeln unddie Zukunft der urbanen Mobilität auf einen nachhaltigen und kommerziellenEinsatz von autonom fahrenden Shuttles und Busverbindungen umzustellen - auchüber das Jahr 2022 hinaus. Durch die Förderung einer markenübergreifendenZusammenarbeit als Vorlage für zukünftige Lösungen im Bereich Autonomes Fahrenwerden Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania, MOIA und AID-Autonomous IntelligentDriving in diesem Projekt eine zentrale Rolle spielen. Während des größtenSportereignisses der Welt wird Katar somit Schauplatz des weltweit erstenemissionsfreien, elektrischen und autonomen öffentlichen Verkehrssystems sein.Die Vereinbarung wurde heute in Doha von Herrn Mansoor Al-Mahmoud, QIA CEO undDr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns, feierlichunterzeichnet. Die "Project Qatar Mobility" genannte Initiative unterstreichtdas beiderseitige Engagement für intelligente Technologien undumweltfreundlichen Verkehr:Die QIA und Volkswagen werden zusammenarbeiten und die erforderliche physischeund digitale Infrastruktur entwickeln, um eine Flotte von selbstfahrendenFahrzeugen nahtlos in das bestehende öffentliche Verkehrsnetz von Doha zuintegrieren. Autonom fahrende und elektrisch betriebene ID. BUZZ AD vonVolkswagen Nutzfahrzeuge werden bis zu 4 Personen auf teilfixierten Routen imBereich Westbay Strecken befördern, High-Tech-Busse von Scania übernehmen denTransport größerer Gruppen. Die Geschäftsbereiche AID und MOIA im VolkswagenKonzern werden das SDS-Know-how und die App-Software für den Betrieb desDienstes zur Verfügung stellen. Damit arbeiten hier erstmals vier Marken desVolkswagen Konzerns an einem derartigen Projekt zur urbanen Mobilität zusammen.Das richtungsweisende Projekt wird ein ganzheitliches Ökosystem für autonomesFahren schaffen, einschließlich der Realisierung eines geeigneten rechtlichenRahmens, intelligenter urbaner Infrastruktur und Wissenstransfer, was alsBlaupause für die Transformation der städtischen Mobilität in sowohl Katar alsauch darüber hinaus dienen kann. Tests der Shuttle-Fahrzeuge auf abgeschlossenemGelände sind für 2020 vorgesehen, die Versuchsphase soll bereits 2021 starten.Das Projekt wird 2022 in den Live-Betrieb gehen und als Vorzeigemodell für dieZukunft des autonomen Fahrens fungieren.Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns, erklärt: "DasProjekt Qatar Mobility wird eine sehr wichtige Rolle in unserer StrategieTogether 2025+ spielen und sich mit den Herausforderungen fürWirtschaftswachstum, soziale Entwicklung und Umweltmanagement befassen, die wirim Rahmen unserer Vision identifiziert haben. Dies unterstreicht unserEngagement für Investitionen in Next-Generation-Mobility. Wir werden praktischeErfahrungen sammeln und das Projekt als wichtigen Baustein für kommendeGenerationen nutzen".Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ist innerhalb des Volkswagen Konzerns für dieBereiche autonomes Fahren, Mobility as a Service (MaaS) und Transport as aService (TaaS) zuständig, da die ersten Anwendungsszenarien im kommerziellenSektor geplant sind. In Zukunft wird VWN daher entsprechende Special PurposeVehicles (SPV) wie Robo-Taxis und Robo-Vans entwickeln und produzieren. Dr.Thomas Sedran, Vorstandsvorsitzender von VWN, skizziert die Ziele des Projekts:"Den Bulli von morgen mit dem derzeit von AID entwickelten System für autonomesFahren nutzen, MOIAs System zum intelligenten Pooling von Fahrten hinzunehmenund über eine App buchbar machen - und damit die Zukunft des urbanen Verkehrs inGang setzen: CO2-neutrale Mobilität kombiniert mit SDS-Technologie für maximaleEffizienz und Sicherheit. Auf diese Weise bewegen wir eine ganze Gesellschaftmit all ihren Anforderungen an eine saubere, intelligente und nachhaltigeMobilität. VWN entwickelt sich zu einem integrierten Mobilitätsanbieter.Autonomes Fahren ist das Schlüsselthema bei der Transformation unseresKerngeschäfts".Henrik Henriksson, President und CEO von Scania, sagt: "Wir bei Scania wollenden Wandel in Richtung nachhaltiger Verkehr vorantreiben. In den kommendenJahren wird der Fortschritt bei der technologischen und infrastrukturellenEntwicklung elektrischer autonomer Fahrzeuge hier eine Schlüsselrolle spielen.Im Bereich des Personenverkehrs ist auch ein höheres Maß an Sharing wichtig, unddurch Fortschritte im Bereich autonome Beförderung wird es einfacher sein, fürmehr Flexibilität beim gemeinschaftlichen Fahren zu sorgen. Es ist spannend, aninnovativen Vorhaben wie diesem Projekt in Katar mitzuwirken".Herr Mansoor Al Mahmoud, CEO der QIA, kommentierte die Ankündigung mit folgendenWorten: "Wir brauchen einen Welle von Innovationen, damit unsere Städte sichweiterentwickeln können. KI-gestützte, emissionsfreie Verkehrstechnologienwerden dazu beitragen, die städtische Mobilität zu fördern, und gleichzeitig dieStaugefahr entschärfen und die Energieeffizienz verbessern".Der CEO der QIA ergänzte: "Wir sind stolz darauf, dass QIA mit Volkswagenzusammenarbeiten kann, um sicherzustellen, dass Katar bei diesen neuenTechnologien an vorderster Front steht. Die Entwicklung neuer Verkehrslösungenwird dazu beitragen, die Zukunft der städtischen Mobilität zu verändern, hierbei uns zu Hause und auf der ganzen Welt".Die Anlagestrategie der QIA basiert auf der Verantwortung, starke undnachhaltige Renditen zu erzielen, und ihre Fähigkeit, den langfristigen Wertinnerhalb eines weltweit führenden Unternehmens zu identifizieren, ist einSchlüsselfaktor für unseren Erfolg.Die QIA pflegt von daher einen engen Kontakt zu ihren Portfoliounternehmen undist tief in deren Vision eingebunden. QIA ist ein langfristiger Investor derVolkswagen AG und hat zwei hochkarätige Vertreter im Aufsichtsrat des Konzerns.Die QIA unterstützt auch weiterhin das anhaltende Wachstum der VW AG,einschließlich ihrer kontinuierlichen Expansion und ihrer Führungsposition inder Elektrifizierung von Fahrzeugen für den Massenmarkt.Informationen zur Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge:'Wir transportieren Erfolg'. Als eigenständige Marke im Volkswagen Konzernentwickelt, baut und vertreibt Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) leichteNutzfahrzeuge weltweit. Dazu gehören die Baureihen Transporter, Caddy undAmarok, die in Hannover (D), Poznan (PL), Wrzesnia (PL) und Pacheco (ARG)gefertigt werden. Unsere Fahrzeuge befördern Bauarbeiter, Familien undAbenteurer, Brötchen, Pakete und Surfbretter, bewegen tagtäglich Menschenweltweit mit all ihren Anforderungen, sind als mobile Werkstätten unterwegs undbringen Notärzte und Polizisten an ihren Einsatzort. Im Jahr 2018 lieferte dieMarke VWN rund 500.000 Fahrzeuge aus. An den Standorten weltweit sind mehr als24.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 15.000 am Standort Hannover.Informationen zum Standort Hannover finden Sie unter:https://www.facebook.com/VolkswagenNutzfahrzeugeMeinWerk/Informationen zur Marke Scania:Scania ist Anbieter von nachhaltigen Transportlösungen und Partner des Projekts,das Möglichkeiten für die autonome Personenbeförderung im Rahmen vonMobilitätslösungen in Doha, Katar, sondiert.Informationen zu MOIA:MOIA, eine Tochtergesellschaft des Volkswagen Konzerns, entwickeltMobilitätsdienste und arbeitet auf partnerschaftlicher Basis mit Städten undlokalen Personentransportdienstleistern zusammen. MOIA entwickelt undimplementiert derzeit ein Ridepooling-System, um den Individualverkehr zuverringern und die vorhandene Straßeninfrastruktur effizienter zu nutzen.Dadurch werden die Städte von Staus, Lärm und Abgasen befreit. MOIA hat seinenOn-Demand-Bus-Service bereits in den deutschen Städten Hannover und Hamburggestartet.Informationen zu AID-Autonomous Intelligent Driving:AID dient dem gesamten Volkswagen Konzern als Kompetenzzentrum für dieEntwicklung von autonomen Level 4-Fahrzeugtechnologien im urbanen Umfeld. Wirvereinen die Top-Experten der Welt auf den Gebieten Software, Robotertechnik, KIund Automotive, um ein autonomes Fahrsystem zu bauen, das in der Lage ist, dasLeben von Millionen von Menschen zu verbessern. AID mit Sitz in München verfügtüber ein Team von derzeit mehr als 260 Experten aus 47 Nationen. Für uns sind inder Zukunft nicht nur die Fahrzeuge autonomer, sondern auch die Menschen.Informationen zur Qatar Investment Authority (QIA):Die Qatar Investment Authority ist der Staatsfonds von Katar, der einenwichtigen Beitrag zur Verwirklichung der nationalen Vision von Katar für dasJahr 2030 leistet. QIA wurde 2005 gegründet, um die Wirtschaft des Landes durchdie Diversifizierung in neue Anlageklassen zu stärken. Aufbauend auf dem mehrals drei Jahrzehnte zurückreichenden Erbe der Investitionen Katars, trägt daswachsende Portfolio an langfristigen Investitionen von QIA dazu bei, denReichtum des Staates Katar an natürlichen Ressourcen zu ergänzen. Mit ihremHauptsitz in Doha und einer Tochtergesellschaft in New York (QIA Advisory) istdie QIA für weltweite Investitionen auf höchster Ebene ausgelegt. Als Investorvon Weltrang arbeitet die QIA mit strengster finanzieller und kommerziellerDisziplin. Die QIA verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei Investitionen inmehrere Anlageklassen, darunter börsennotierte Wertpapiere, Immobilien,alternative Anlagen und Private Equity in allen wichtigen Märkten weltweit. QIAtätigt sozial, wirtschaftlich und ökologisch verantwortungsbewussteInvestitionen, die über kurzfristige Renditen hinausgehen, und strebt einausgewogenes und nachhaltiges Wachstum an, um langfristige Renditen zumaximieren.HaftungsausschlussEinige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichteteAussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen sein, die auf derzeitverfügbaren Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen naturgemäßRisiken und Unsicherheiten. Faktoren wie die Entwicklung der wirtschaftlichenRahmenbedingungen, zukünftige Marktbedingungen, außergewöhnlicheSchadenbelastungen durch Katastrophen, Veränderungen auf den Kapitalmärkten undandere Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oderErgebnisse erheblich von den in diesen Aussagen prognostizierten Ereignissenoder Ergebnissen abweichen. Die QIA übernimmt weder eine ausdrückliche nochstillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit,Vollständigkeit oder des aktualisierten Status solcher Aussagen. 