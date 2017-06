Projekt zu Prävention in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in Pflegeeinrichtungen startet - Gemeinsame Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums und des AOK-Bundesverbandes

Berlin (ots) - Mit Unterstützung des Bundesministeriums fürGesundheit startet der AOK-Bundesverband ein Pilotprojekt, umqualitätsgesicherte Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote inEinrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie inPflegeeinrichtungen zu schaffen und die Gesundheitskompetenz derBewohner und Beschäftigten zu erhöhen.Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: "Rund 800.000Pflegebedürftige werden heute von mehr als 730.000 Beschäftigten inPflegeeinrichtungen versorgt. Damit sie möglichst langeselbstbestimmt leben können, müssen wir sie bestmöglich unterstützen.Und wir müssen dafür sorgen, dass die Pflegekräfte, die tagtäglichihr Bestes für andere geben, selbst gesund bleiben. Mit demPräventionsgesetz haben wir dafür die Voraussetzungen geschaffen. Ichfreue mich über das neue AOK-Pilotprojekt, das dieGesundheitsförderung in Pflegeeinrichtungen umfassend und nachhaltigin den Blick nimmt.""Das Thema Prävention in der Pflege muss noch stark ausgebautwerden", sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender desAOK-Bundesverbandes. "Denn der Druck in der professionellen Pflegeist überdurchschnittlich hoch. So ist der Krankenstand in denvergangenen vier Jahren in den Pflegeberufen um 0,6 Prozent auf 6,7Prozent gestiegen. Damit liegt er nicht nur 1,4 Prozentpunkte überdem bundesweiten Wert, sondern ist auch um 0,2 Prozentpunkteschneller gestiegen als im Durchschnitt. Deswegen ist es wichtig, dasGesundheitspotential von Menschen in Pflegeheimen zu erkennen, zufördern und zu stärken. Das entlastet auch das Pflegepersonal."Ziel des Projekts ist es, Maßnahmen zur Prävention undGesundheitsförderung in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen derEingliederungshilfe zu entwickeln und umzusetzen. Dabei wirdbesonders darauf geachtet, wie wirksam und nachhaltig die Maßnahmentatsächlich sind. Dazu wird ein Qualitätssicherungskonzept erstellt.Das Projekt verfolgt außerdem die Ziele, die Gesundheitskompetenz vonPflegebedürftigen und Pflegekräften zu stärken und die betrieblicheGesundheitsförderung weiterzuentwickeln. Denn gesundheitsförderlicheArbeitsbedingungen beeinflussen das Wohlergehen der Beschäftigten undkönnen dadurch auch die Betreuung der Pflegebedürftigen noch weiterverbessern.Das Projekt wird vom Bundesministerium für Gesundheit für vierJahre gefördert. Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit zurVerfügung gestellt. Das Forschungsprojekt wird durch einen Beiratunterstützt, dem Vertreter von Pflegeeinrichtungen sowieEinrichtungen für Menschen mit Behinderung sowie von Kranken- undPflegekassen angehören sollen.Mit diesem Vorhaben baut die AOK-Gesundheitskasse ihr bereitshohes Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung inverschiedenen Lebenswelten aus. Nach vorläufigem Rechnungsergebnislagen die Präventionsausgaben pro AOK-Versichertem im Jahr 2016insgesamt bei 7,36 Euro und damit über der gesetzlichen Vorgabe.Weiterführende Informationen finden Sie auf http://ots.de/IKAaDund auf www.aok-bv.de.Pressekontakt:Bundesministerium für GesundheitPressestelleTel.: 030 / 18441 2225E-Mail: pressestelle@bmg.bund.deAOK-BundesverbandPressestelleTel.: 030 / 34646 2309E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell