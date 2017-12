Berlin (ots) - Deutschlandweit verzichten bereits 90 Städte undGemeinden auf Glyphosat und andere Pestizide bei der Pflege ihrerGrün- und Freiflächen. Um diesen Einsatz zu dokumentieren und zuwürdigen, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)eine interaktive Karte dieser pestizidfreien Kommunen veröffentlicht."Mit dem Bekenntnis zur pestizidfreien Kommune kommen dieKommunalpolitiker ihrer Verantwortung für Menschen und Umwelt nach.Sie zeigen, es geht auch ohne Glyphosat", sagte Corinna Hölzel,BUND-Pestizidexpertin und Leiterin des Projekts "PestizidfreieKommune". Nach dem unlauteren "Ja" des BundeslandwirtschaftsministersChristian Schmidt, das für die Glyphosat-Wiederzulassung in Brüsselsorgte, sei es umso wichtiger, das vorbildliche Engagement derKommunalpolitiker bekanntzumachen, so Hölzel.Glyphosat gilt laut Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisationals wahrscheinlich krebserregend beim Menschen und istmitverantwortlich für das dramatische Insektensterben und den Verlustder Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. Das Totalherbizidvernichtet alle Wildkräuter und entzieht dadurch Insekten dieNahrungsgrundlage und den Lebensraum. Das Insektensterben wiederumgefährdet auch andere Tierarten und letztlich dieLebensmittelproduktion für Menschen, denn rund zwei Drittel derKulturpflanzen sind auf Bestäuber angewiesen."Sowohl in der Landwirtschaft als auch in den Kommunen und inHobbygärten gibt es umweltfreundliche Alternativen zu Glyphosat, dieInsekten wie Bienen und Wildbienen nicht gefährden. Blütenreich undohne Gift - das sollte das Motto aller Städte und Gemeinden sein.Städte erfüllen viele Funktionen. Sie sind Orte der Erholung undUmweltbildung, Rückzugsgebiete für bedrohte Insekten wie Wildbienenund sogar Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Honig werden in Städtenproduziert. Gifte haben in dieser Umgebung nichts zu suchen", sagteHölzel.Kommunen haben viele Möglichkeiten für eine pestizidfreie Pflegeihrer Grün- und Freiflächen. "Statt giftgrünem Einheitsrasen oderexotischen Bepflanzungen können Städte und Gemeinden mit mehrjährigenBlühwiesen ein ganzjähriges Nahrungsangebot für Insekten schaffen",so die BUND-Pestizidexpertin. Für die Reinigung von Wegen seienmechanische und thermische Geräte eine gute Alternative zu chemischenUnkrautvernichtern.Die interaktive Karte mit pestizidfreien Kommunen und weitereInformationen, darunter eine Beschlussvorlage für den Gemeinderat,gibt es im Internet unter: www.bund.net/pestizidfreie_kommunePressekontakt:Corinna Hölzel, BUND-Pestizidexpertin, Tel.: 0175-4487691,corinna.hoelzel@bund.net; bzw. Ansgar Lahmann, BUND-Pressestelle,Tel.: 030-27586-497, presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell