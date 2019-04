Projekt der José Carreras Leukämie-Stiftung: VfL Wolfsburg lädt leukämiekranke Kinder zum ersten Wölfe-Camp ein (FOTO)

München (ots) -Die José Carreras Leukämie-Stiftung unterstützt seit mehrerenJahren das Haus am Bernsteinsee des Vereins für krebskranke KinderHarz e. V.. In dem bei Wolfsburg gelegenen Erholungsgelände könnenPatienten wieder den Weg zurück ins Leben finden. Nach der Errichtungdes José Carreras-Blockhauses im Jahr 2016 wurde jetzt ein Grundstückhinzugekauft, um das Erholungsgelände zu vergrößern und ein weiteresBlockhaus zu errichten.Die feierliche Übergabe fand am heutigen Freitag statt. Dr.Gabriele Kröner, Geschäfts-führender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung, freute sich mit Avery Kolle, dem Vorsitzenden desVereins für krebskranke Kinder Harz e. V., und Fußball-ProfiMaximilian Arnold vom VfL Wolfsburg über die Vergrößerung desErholungsgeländes.Maximilian Arnold und der VfL Wolfsburg unterstützen ebenfalls dasHaus am Bernsteinsee. So hat der Bundesligist zum ersten Malkrebskranke Kinder zum Maximilian Arnold Wölfe-Camp eingeladen, dasvon Freitag bis Dienstag stattfindet. Unter den 18 Teilnehmern sindsieben Kinder, die an Leukämie litten.Dr. Gabriele Kröner: "Diese Kinder haben eine sehr schwere Zeitdurchstehen müssen. Vielen Patienten fällt es nach der forderndenTherapie aber schwer, wieder ins Leben zurückzufinden. Im Wölfe-Campkönnen sie gemeinsam mit anderen Kindern, die ein ähnliches Schicksalhaben, diese Zeit aufarbeiten und neuen Lebensmut fassen. Wir freuenuns deshalb sehr über solche Initiativen, die wir gerneunterstützen."Maximilian Arnold: "Ich habe das Haus am Bernsteinsee zum erstenMal im September 2018 besucht, weil wir vom VfL Wolfsburg hier einenFußballplatz für die Kinder gebaut haben. Dieser Besuch hat mich sehrbeeindruckt. Ebenso wie das Zusammentreffen mit dem kleinenLeukämiepatienten Elias, der uns im vergangenen Herbst im Vorfeld derJosé Carreras Gala beim Bundesligaspiel besucht und mit seinemLächeln verzaubert hat."Avery Kolle: "Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung derJosé Carreras Leukämie-Stiftung und freuen uns sehr, dass MaximilianArnold die Schirmherrschaft für das Wölfe-Camp übernommen hat. Er undseine Teamkollegen vom VfL Wolfsburg zeigen uns, was man mit Mut,Kraft, Ehrgeiz und Teamgeist schaffen kann. Er ist damit ein Vorbildnicht nur für fußballbegeisterte Fans."Das von der José Carreras Leukämie-Stiftung erworbeneWald-Grundstück erweitert die Anlage um 618 Quadratmeter undgarantiert so den Patienten eine größere Privatsphäre. Außerdemkönnen hier im Freien auch zahlreiche Freizeitaktivitätenstattfinden. Es ist somit eine Art "Wohnzimmer Wald". Bereits imVorjahr hatte die José Carreras Leukämie-Stiftung den Verein fürkrebskranke Kinder Harz e. V. beim Kauf eines Teilgrundstücksfinanziell unterstützt.José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung vonLeukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderungvon jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie dieUnterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen. Im Dezember 2019 wird die José CarrerasLeukämie-Stiftung bereits zum 25. Mal zur alljährlichen José CarrerasTV Spenden-Gala einladen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.deOnline-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR;Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus demAusland können die Kosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell