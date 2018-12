Projekt Eigenheim: Eigenkapital ist unerlässlich (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Immobilienpreise steigen, zugleich erleichtert günstigesBaugeld vielen Menschen die Anschaffung einer eigenen Immobilie. Dochauch in Zeiten niedriger Zinsen ist es unerlässlich, einen Teil derFinanzierung aus eigenen Mitteln zu stemmen.Der Anstieg der Immobilienpreise scheint vielerorts kein Ende zunehmen. Zwischen Mitte 2017 und Mitte 2018 sind neu gebauteWohngebäude im Bundesdurchschnitt um 4,6 Prozent teurer geworden, wiedas Statistische Bundesamt meldet. Gleichzeitig halten sich dieZinsen auf einem niedrigen Niveau und ermöglichen vielen Menschentrotz steigender Preise, das "Projekt Eigenheim" in die Tatumzusetzen. Kein Wunder also, dass eine Immobilienfinanzierung mitmöglichst wenig Eigenkapital zunächst attraktiv scheint. So zeigtetwa der Trendindikator Baufinanzierung der Dr. Klein PrivatkundenAG, dass der durchschnittliche Kreditanteil am Kauf- oder Baupreissteigt: Von 77,6 Prozent Anfang 2014 auf derzeit 81,6 Prozent."Damit bringen die Deutschen im Mittel zwar immer noch knapp 20Prozent an Eigenkapital mit, doch auch und gerade in Zeiten sehrniedriger Zinsen sollten zukünftige Eigentümer beachten, dass eineImmobilie die wohl größte Investition im Leben ist und langfristigsicher finanziert sein sollte", sagt Thomas Thiet von der LBS.Eigenkapital ist dabei eine entscheidende Säule. "Auch wenn esangesichts der niedrigen Zinsen verlockend erscheint, verstärkt aufgünstige Kredite zu setzen, empfiehlt sich ein soliderFinanzierungsmix aus Eigenkapital, Bausparvertrag und klassischemAnnuitätendarlehen", rät Thomas Thiet. Je höher derFinanzierungsanteil, desto höher ist auch das Risiko, die monatlichenRaten irgendwann nicht mehr stemmen zu können. Etwa dann, wenn dieNiedrigzinsfinanzierung ausläuft und die Immobilie noch nichtabbezahlt ist. "Niemand kann die Zinsentwicklung der nächsten zehnJahre vorhersagen. Selbst ein Anstieg von derzeit rund 1,5 Prozentauf immer noch vergleichsweise niedrige 3 Prozent bedeutet eineVerdopplung der Belastung", so Thiet.Bausparverträge erfüllen als wesentliche Säule derImmobilienfinanzierung eine doppelte Funktion - das angesparteGuthaben erhöht das Eigenkapital und das zinsgünstige Bauspardarlehenbietet Planungssicherheit, denn die bei Vertragsbeginn festgelegtenKonditionen gelten für die gesamte Laufzeit. Ein weiteres Plus: DerStaat greift Sparern mit Förderungen wie Wohn-Riester,Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage unter die Arme.Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman DeutschlandJulia VogtEditor / Senior Account ExecutiveTelefon: +49 (0)221 912887-28Fax: +49 (0)221 912887-77E-Mail: Julia.Vogt@edelman.comOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell