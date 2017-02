Projekt E-Bus / KVB plant Erweiterung der E-Mobilität

Köln (ots) - Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) planen, dieE-Mobilität ihres Busbetriebs auszubauen. Hierfür sollen bis 2021 biszu sechs weitere Bus-Linien auf den Betrieb mit E-Bussen umgestelltwerden. Dabei werden sowohl 18 Meter lange Gelenkbusse, als auchzwölf Meter lange Solobusse - also die kleineren Busse ohne Gelenk -zum Einsatz kommen. Die KVB möchte hiermit ihre Beiträge dazuleisten, dass sich Köln in der Schadstoffbilanz positiv entwickelt.Entscheidend bleibt dabei: Mehr ÖPNV ist der wirkungsvollste Umwelt-und Klimaschutz.Derzeit kann die KVB die konkreten Linien noch nicht benennen, dasich verschiedene Linien in der Eignungsprüfung befinden. Hierbeispielt die Länge der jeweiligen Linie genauso eine Rolle wie dieMöglichkeit, an den Endhaltestellen die benötigte Ladeinfrastrukturaufzubauen. Insbesondere sollen Bus-Linien auf E-Mobilität umgestelltwerden, deren Linienweg durch die Kölner Innenstadt verläuft.Beabsichtigt ist, sowohl Linien im links-, als auch imrechtsrheinischen Stadtgebiet umzustellen. Damit wäre unter anderemder Erwerb von 45 bis 50 E-Bussen verbunden.Die KVB erhofft sich die finanzielle Förderung des Projektes durchdas Land Nordrhein-Westfalen. Das ÖPNV-Gesetz des Landes ermöglichtdie Förderung von Investitionsmaß-nahmen zur Beschaffung vonbatteriebetriebenen Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafürnotwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaffung erforderlicherspezifischer Werkstatteinrichtungen. Hierbei kann es sich um einenMehrbetrag von etwa 20 Millionen Euro für den Ausbau der E-Mobilitäthandeln, der über die Kosten eines klassischen Ersatzes alter Bussehinausgeht. Dieser Mehrbedarf müsste durch das Land NRW und die KVBgetragen werden. Eine weitere Förderung hatte LandesverkehrsministerMichael Groschek bei der Umstellung der Linie 133 auf E-Mobilität inAussicht gestellt.Mit der Bus-Linie 133 wurde bereits am 3. Dezember 2016 eine Linievom Betrieb mit Dieselbussen auf E-Busse umgestellt. Die acht E-Busseauf dieser Linie stoßen keine Stickoxide, keinen Feinstaub und keineweiteren umweltschädlichen Schadstoffe aus. Zudem vermeidet derEinsatz von batteriebetriebenen Bussen auf der Linie 133 jährlich denAusstoß von etwa 520 Tonnen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid(CO2). Mit diesem ersten Projekt, das für die KVB zufriedenstellendverläuft, hat das Verkehrsunternehmen den notwendigen Sachverstandgewonnen, um nun die Planung für das erste Folgeprojekt zu beginnen.Pressekontakt:Matthias Pesch, KVB, 0160-97945008Stephan Anemüller, KVB, 0171-3017921Original-Content von: K?lner Verkehrs-Betriebe AG, übermittelt durch news aktuell