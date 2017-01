Projekt der Deutschen Schlaganfall-Hilfe / Ehrenamtliche helfen nach Schlaganfall (FOTO)

Gütersloh/Essen (ots) -Das Katholische Klinikum Essen bildet ab März ehrenamtlicheSchlaganfall-Helfer aus. Am Montag stellte die Klinik ihrKooperationsprojekt mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe vor.Essen wird bereits die fünfte Region in Deutschland, in derausgebildete Ehrenamtliche Schlaganfall-Patienten unterstützen.Schlaganfall-Helfer sind bisher aktiv im Oberbergischen Kreis, inOstwestfalen, in Mittelfranken und in Schleswig-Holstein. In Kürzelaufen auch in Berlin die ersten Schulungen an. Weitere Regionenhaben bei der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe bereits Interessean dem Konzept angemeldet.270.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einenSchlaganfall. Die Betroffenen sind schlagartig mit vielen Fragen undProblemen konfrontiert. Oft sind sie in ihrer Mobilität eingeschränktund drohen zu vereinsamen. Angehörige sind durch die Betreuung häufigüberlastet. Hier sollen ehrenamtliche Schlaganfall-Helferunterstützen: durch die Vermittlung von Beratungs- undUnterstützungsangeboten, durch praktische Hilfen wie Einkaufen, durchdie gemeinsame Freizeitgestaltung und die Entlastung von Angehörigen.Das Werkzeug dafür erhalten sie in drei bis vierWochenendschulungen. Medizinische Aspekte, Grundlagen desSozialrechts und Techniken der Gesprächsführung werden dortvermittelt. Das Schulungskonzept entwickelte die Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe in einem Modellprojekt mit der Hochschule fürGesundheit Bochum."Ergebnisse einer wissenschaftlichen Begleitforschung zeigen, dassunser Konzept aufgeht", erklärte Projektleiter Stefan Stricker vonder Deutschen Schlaganfall-Hilfe am Montag in Essen. Der Einsatzehrenamtlicher Schlaganfall-Helfer trägt demnach zu einer besserenLebensqualität bei. Die emotionale Belastung der Betroffenen nimmttendenziell ab und Angehörige lernen, besser mit ihrer starkenBelastung umzugehen. Eigene Bedürfnisse werden wieder stärkerwahrgenommen."Nach dem erfolgreichen Start wollen wir das Projekt in möglichstvielen Regionen in Deutschland umsetzen", so Stricker. Dafür suchedie Stiftung Partner vor Ort. Sie sollen die Tätigkeit derEhrenamtlichen koordinieren. Eine Übersicht aktueller Projekte undAnsprechpartner in den Regionen gibt die Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe in Ihrem Internet-Portalwww.schlaganfall-hilfe.de.Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressepsrecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell