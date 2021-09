Finanztrends Video zu PepsiCo



Hongkong (ots/PRNewswire) - Project Ark (https://project-ark.co/) und Lay's (https://lays.ro/) Romania bringt der Welt etwas, von dem sie nie zu viel haben kann: SMILES. Lay's, eine Marke von PepsiCo, hat ein " (https://www.impactnft.org/)ImpactNFT (https://www.impactnft.org/)" (https://www.impactnft.org/) ins Leben gerufen, das aus über 3.000 Smiles (Lächeln) von Lay's-Liebhabern besteht.Das ImpactNFT ist das erste seiner Art für Lay's und PepsiCo. Es verbindet soziales Marketing mit der Blockchain-Technologie, um den Blockchain-Natives, bewussten Verbrauchern und der Öffentlichkeit sowohl soziale als auch ökologische Auswirkungen zu vermitteln. Um einen vernachlässigbaren CO2-Fußabdruck zu garantieren, wird Project Ark Lay's NFT auf dem Polygon-Netzwerk prägen - ein Layer-2-Protokoll, das schnelle, wirtschaftliche und energieeffiziente Transaktionen bietet, die durch die Sicherheit von Ethereum unterstützt werden.Das erste ImpactNFT von Lay's ist auf der offiziellen Lay's OpenSea (https://opensea.io/Lays_Romania)Seite (https://opensea.io/Lays_Romania) verfügbar.Das NFT "Smiles by Lay's" ist Teil der Kampagne "Share smiles with Lay's", die die einfache Kraft des "Wir" in Rumänien mit einem magnetischen Lächeln feiert. Die ImpactNFT stellt die Schlüsselelemente der Kampagne vor: Bildung, Soziales und Umwelt. Hundert Prozent der Einnahmen gehen an Let's Do It, Romania! (https://letsdoitromania.ro/), i'Velo by GreenRevolution (https://ivelo.ro/en/), The Adi H?dean Association (https://www.adihadean.ro/asociatia/) und Teach For Romania (https://en.teachforromania.org/), vier Organisationen mit praktischen Lösungen für einige der größten bildungspolitischen, ökologischen und sozialen Probleme Rumäniens."Die SMILE ImpactNFT ist ein Beispiel für eine branchenübergreifende Partnerschaft, die auf kreative Art und Weise soziale Wirkung entfalten und einen dauerhaften Mehrwert schaffen kann", sagt Max Song, CEO von Carbonbase und Gründer von Project Ark. "Es gibt klare Synergien zwischen der Prägung von NFTs und der Verbesserung der Welt.""Smiles by Lay's ist eine Feier all der Menschen und Gemeinschaften, die durch die Kampagne Share Smiles with Lay's in Rumänien zusammengekommen sind", so Vlad Vl?descu, Senior Brand Manager Lay's Rumänien, "Wir freuen uns, diese Kampagne in digitale Kunst umzusetzen."Amartya Hari Pilaka, NFT-Leiter bei Polygon, sagte: "Wir sind darauf ausgelegt, NFTs mit einer positiven Wirkung zu prägen. Unsere Partnerschaft mit Project Ark passt perfekt zu unserem Ethos der Energieeffizienz und Barrierefreiheit."Project Ark (https://project-ark.co/) ist eine innovative Blockchain-gestützte Naturschutzplattform, die von Carbonbase (https://carbonbase.co/en)und dem World Wildlife Fund Panda Labs entwickelt wurde. 112 Als Gründungsmitglied der Impact NFT (https://www.impactnft.org/)Allianz hat Project Ark einen Online-Marktplatz für ImpactNFT (https://www.impactnft.org/)s geschaffen, mit dem Tier- und Umweltschutzmaßnahmen auf der ganzen Welt finanziert werden. Zu den jüngsten ImpactNFTs von Ark gehören ihre WWF Egg Genesis Drop (https://project-ark.co/campaigns/genesis-drop/tokens/20), SnarkySharkz (https://snarkysharkz.com/) und Purple Penguins (https://project-ark.co/purple-penguins).Pressekontakt: joe.pan@carbonbase.co / Telegram: @JoeZPan/ +12135382821Project Ark: https://project-ark.co/Twitter: https://twitter.com/WeAreProjectArkDiscord: https://discord.com/invite/3DEGTZJ68JInstagram: https://www.instagram.com/weareprojectark/Linktree: https://linktr.ee/Project_ArkImpact NFT Alliance: https://www.impactnft.org/Informationen zuLet's Do It, Romania! identifiziert verschmutzte Gebiete, organisiert Aufräumarbeiten und hat die größte Umwelterziehungskampagne in Rumänien aufgebaut. Der Fahrrad-Sharing-Diensti'Velo, powered by GreenRevolution, hat das erste und größte Netz automatisierter Fahrradstationen in Rumänien mit einer eigenen App entwickelt. Die Adi H?dean Association versorgt Bedürftige durch Sozial- und Bildungsprojekte mit Nahrung für ein gesünderes Leben. Teach For Romania bildet Lehrer aus, damit sie kreative Ansätze in den Unterricht einbringen können, und entwickelt pädagogische Führungspersönlichkeiten, um ihre Vision für künftige Generationen zu kodifizieren.Original-Content von: Carbonbase, übermittelt durch news aktuell