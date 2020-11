Progyny-Aktie: Kaum zu stoppen!

Die Aktien von Progyny (NASDAQ:PGNY) stagnierten im nachbörslichen Handel, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlicht hatte.

Quartalsergebnisse

Der Gewinn pro Aktie stieg im vergangenen Jahr um 66,67% auf $0,05, was der Schätzung von $0,05 entspricht. Die Einnahmen in Höhe von 98.928.000 USD stiegen um 61,66% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, was die Schätzung von 92.590.000 USD übertraf.

