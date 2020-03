Progressive: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lockheed Martin":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Progressive, die im Segment "Schaden- und Unfallversicherung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.03.2020, 23:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 77.28 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Progressive-Aktie hat einen Wert von 59,3. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,11). Wie auch beim RSI7 ist Progressive auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,11). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Progressive.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,1. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Progressive zahlt die Börse 14,1 Euro. Dies sind 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,45. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Für Progressive liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 83,78 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (78,88 USD) könnte die Aktie damit um 6,21 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Progressive-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.