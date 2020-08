Progress-werk Oberkirch: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Kurs der Aktie Progress-werk Oberkirch steht am 08.08.2020, 00:24 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 16.5 EUR. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Progress-werk Oberkirch auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Progress-werk Oberkirch aktuell 5,64. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +3,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Progress-werk Oberkirch bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Progress-werk Oberkirch-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 20,98 EUR. Der letzte Schlusskurs (16,5 EUR) weicht somit -21,35 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (17,46 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,5 Prozent Abweichung). Die Progress-werk Oberkirch-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Progress-werk Oberkirch-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Progress-werk Oberkirch wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Progress-werk Oberkirch auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Progress-werk Oberkirch?

Wie wird sich Progress-werk Oberkirch nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Progress-werk Oberkirch Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Progress-werk Oberkirch Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken