Progress-Werk Oberkirch: Wirklich?

Der Kurs der Aktie Progress-Werk Oberkirch stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Xetra bei 37,6 EUR. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Progress-Werk Oberkirch beläuft sich mittlerweile auf 44,22 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,6 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,97 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 41,01 EUR. Somit ist die Aktie mit -8,32 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

