Progress-Werk Oberkirch Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Progress-werk Oberkirch, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 02:32 Uhr) mit 30.3 EUR unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Wie Progress-werk Oberkirch derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,97 % ist Progress-werk Oberkirch im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,67 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,29 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Progress-werk Oberkirch lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Progress-werk Oberkirch in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Progress-werk Oberkirch-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 29,97 EUR. Der letzte Schlusskurs (30,3 EUR) weicht somit +1,1 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (29,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,54 Prozent Abweichung). Die Progress-werk Oberkirch-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Progress-werk Oberkirch-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.