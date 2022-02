Progress-Werk Oberkirch Aktie: Aktivitätsverstärkung in Amerika

Oberkirch, 2. Februar 2022 – PWO freut sich über die Rückkehr von Andreas Haas in den PWO-Konzern und heißt ihn als neuen CEO der kanadischen Tochtergesellschaft PWO Canada Inc. willkommen, die er gemeinsam mit der CFO von PWO Canada, Lana Takarenka, führen wird. Der bisherige CEO, Karl Schreyer, wird in den kommenden Wochen sukzessive die Verantwortung an die beiden übertragen. Karl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



