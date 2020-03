Progress Software: Endlich!

Am 04.03.2020, 07:45 Uhr notiert die Aktie Progress Software an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 35.73 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Systemsoftware".

Wie Progress Software derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Progress Software derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 41,34 USD, womit der Kurs der Aktie (35,6 USD) um -13,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 43,65 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -18,44 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Progress Software-Aktie: der Wert beträgt aktuell 95,8. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Progress Software überkauft (Wert: 80,18), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Progress Software damit ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Progress Software als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Progress Software vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 53 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 48,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 35,6 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".