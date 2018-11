München (ots) - Hetze, Pöbeleien und Gewalt: 80 Jahre nach denNovemberpogromen des NS-Regimes in Deutschland häufen sich dieNachrichten über Mobbing und Übergriffe gegen jüdische Mitbürger.Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Woher kommen diese neuenalten Stimmen? Wie äußert sich Judenhass heute? Und was kann mandagegen tun? Im Rahmen eines Programmschwerpunkts "Antisemitismus"setzt sich ARD-alpha vom 17. bis 22. November mit Judenfeindlichkeitin Geschichte und Gegenwart auseinander. Im Mittelpunkt stehen am 19.November 2018 der Film "Der neue Antisemitismus" und ein von AndreasBönte moderiertes Gespräch mit Gästen aus Wissenschaft und Kunstsowie am 21. und 22. November die Porträts der Holocaust-ÜberlebendenEduard Kornfeld und Yehuda Bacon aus der Reihe "Zeuge der Zeit".Das Ergebnis einer Langzeitstudie der TU Berlin hat es im Sommerbestätigt: Der Antisemitismus hat im digitalen Zeitalter deutlichzugenommen und ist im Internet so weit verbreitet wie noch nie. Wasunterscheidet den "neuen" vom "alten" Antisemitismus? Wie gefährlichist diese Entwicklung? Und vor welche Herausforderungen stellt siedie Gesellschaft? Fragen wie diesen widmet sich "alpha-thema:Antisemitismus" am 19. November 2018 ab 20.15 Uhr sowie vom 20. bis22. November 2018 jeweils ab 21.00 Uhr. Im Film "Der neueAntisemitismus" ordnen Charlotte Knobloch, Präsidentin derIsraelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und derComedian und Autor Oliver Polak am 19. November 2018 um 20.15 Uhr denneuen Judenhass ein, sprechen über Antisemitismus im Netz, ihrepersönlichen Erlebnisse und ihre Hoffnung auf ein Deutschland ohneJudenhass.Namhafte GesprächsrundeIm Anschluss daran diskutiert Moderator Andreas Bönte um 20.30 Uhrin "Antisemitismus - Eine Gesprächsrunde" mit der Schauspielerin,Theaterregisseurin und Autorin Adriana Altaras, dem Historiker undPolitikwissenschaftler Götz Aly, dem international gefeierten undvielfach ausgezeichneten Pianisten Igor Levit, der nach demAntisemitismus-Skandal bei der Verleihung des Musikpreises Echo imApril seinen Echo Klassik zurückgegeben hat, sowie mit der unter demKünstlernamen "Lady Bitch Ray" auch als Rapperin bekannten Islam-,Sprach- und Genderforscherin Reyhan Şahin, die antisemitischenwie frauenfeindlichen Texten ihrer Rap-Kollegen den Kampf angesagthat. Aufgezeichnet wird das Gespräch am 11. November 2018 ab 17.00Uhr im Literaturhaus München. Veranstalter sind die Literaturhandlungund die Stiftung Buch-, Medien- und Literaturhaus München inZusammenarbeit mit ARD-alpha.Holocaust-Überlebende berichtenWie ist es möglich, körperlich und seelisch den absolutenNullpunkt der Humanität zu überleben? In zwei berührenden Porträtsaus der Reihe "Zeuge der Zeit" geben die Holocaust-ÜberlebendenEduard Kornfeld und Yehuda Bacon am 21. und am 22. November jeweilsum 21.00 Uhr ihre Erinnerungen an nachfolgende Generationen weiter.Ergänzt wird der Programmschwerpunkt "Antisemitismus" durch das aufeiner wahren Geschichte basierende Holocaust-Drama "Lauf Junge lauf"am 17. November 2018 um 22.00 Uhr sowie durch Reportagen undDokumentationen.Programmschwerpunkt "Antisemitismus" - Die Sendungen in ARD-alphaim Einzelnen:Samstag, 17. November 2018:22.00 Uhr: Lauf Junge laufSpielfilm, Deutschland/Frankreich 2013BR Mediathek: nach Ausstrahlung 7 TageMontag, 19. November 2018:19.15 Uhr: RESPEKT kompaktJudenhass - alte neue Vorurteile und was wir dagegen tun könnenReportage, 2018BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahreab 20.15 Uhr alpha-thema: Antisemitismus20.15 Uhr: Der neue AntisemitismusDokumentation, 201820.30 Uhr: Antisemitismus - Eine Gesprächsrunde mit Igor Levit,Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray, Götz Aly und Adriana AltarasDiskussion, 2018; Moderation: Andreas Bönte BR Mediathek: nachAusstrahlung 5 Jahre22.00 Uhr: Judenhass in Europa"Die Story", WDR 2018Dienstag, 20. November 2018:alpha-thema: Antisemitismus21.00 Uhr: Jude. Deutscher. Ein Problem?Dokumentation, SWR 201621.45 Uhr Mittendrin - Zu Besuch bei JudenWas weiß ich über Juden - "Ein hessenreporter"Dokumentation, HR 2014BR Mediathek: nach Ausstrahlung 7 TageMittwoch, 21. November 2018: alpha-thema: Antisemitismus21.00 Uhr Zeuge der Zeit: Eduard Kornfeld"Gott war nicht in Auschwitz"Dokumentation, 2018BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre21.45 Uhr: Von Hannover nach AuschwitzWie Jugendliche die Vergangenheit erleben - Die ReportageReportage, NDR 2015BR Mediathek: nach Ausstrahlung 7 TageDonnerstag, 22. November 2018:alpha-thema: Antisemitismus21.00 Uhr: Zeuge der Zeit: Yehuda Bacon"Glück ist eine Möglichkeit"Dokumentation, 2018BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre21.45 Uhr: "Heimweh nach Themar" - Jüdische Spuren an Rennsteig undWerra"Der Osten - Entdecke, wo du lebst"Dokumentation, MDR 2016Programmschwerpunkt "Antisemitismus" - Sendungen in Bayern 2:Die radioWelt am Morgen sendet von Montag, 19. November, bisFreitag, 23. November, in einer Wochenserie jeden Tag zwischen 06.05Uhr und 08.30 Uhr einen Beitrag zum Thema "Antisemitismus". DasNotizbuch porträtiert in der Sendung am Montag, den 19. November, um10.05 Uhr den Zeitzeugen Ernst Grube.Der Zündfunk berichtet am Mittwoch, den 21. November, um 19.05 Uhrin einem Schwerpunkt von den "Radikalen Jüdischen Kulturtagen", dievom 2. bis 12. November im Berliner Gorki Theater stattfinden. Zuhören ist neben einer Reportage von der Veranstaltung auch einPorträt von Max Czollek, Autor des Buches "Desintegriert euch".Weitere Infos unter www.ard-alpha.de undhttps://www.br.de/presse/inhalt/journalisten-exklusiv/index.html