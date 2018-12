Programmmacher für einen Tag / MDR-Intendantin zieht positive Zwischenbilanz der Publikumsaktion

Leipzig (ots) - Auch in diesem Jahr nehmen viele Menschen inMitteldeutschland die Einladung zur MDR-Aktion "Werden SieProgrammmacher im MDR" an und bewerben sich um die direkte Teilnahmeam Arbeitsalltag in Fernseh-, Radio und Internetredaktionen undinformieren sich über die Technik dahinter. "Das Feedback desPublikums ist auch diesmal positiv", freute sich Intendantin KarolaWille bei einer Zwischenbilanz der Aktion in der Sitzung desMDR-Rundfunkrates am 3. Dezember 2018 in Leipzig.Insgesamt 27 Redaktionen an allen Standorten des MDR in Leipzig,Halle, Erfurt, Magdeburg und Dresden sowie in den Regionalstudioshaben ihre Türen geöffnet, um ihr Publikum an der Entstehung derProgramme unmittelbar teilhaben zu lassen und alle Fragen umfassendzu beantworten. Die "Programmmacher für einen Tag" erleben dieArbeit der trimedialen Redaktionen, diskutieren in Konferenzen mit,arbeiten an der Faktenrecherche, lernen als Chef vom Dienst auf Zeitjournalistische Maßstäbe für Programmentscheidungen kennen, arbeitenin Schnitt, Regie und Vertonung, bereiten Sendungen vor, moderieren,führen Interviews und sind auch live in verschiedenen Sendungen zuerleben. "Ich fühle mich unerwartet ernst genommen", "ich konntealles nachvollziehen und durfte sogar selber entscheiden", zitiertedie Intendantin zwei Stimmen aus den anschließenden Reaktionen derBesucherinnen und Besucher.Der MDR suche noch mehr als in früheren Jahren den direkten Dialogmit den Menschen in Mitteldeutschland, erläuterte die Intendantin imAufsichtsgremium und fügte hinzu. "Die Leute wollen wissen, was wirtun und wie wir es tun, sie erwarten von uns wirtschaftliche undjournalistische Transparenz. Dem kommen wir gern nach". Zu denDialog-Angeboten unter dem Titel "MDR mittendrin" gehören auch eineVielzahl von Vorab-Aufführungen von MDR-Programmen im Sendegebiet inThüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. "Auch damit machen wir sehrgute Erfahrungen und erhalten viele Rückmeldungen. Wir nutzen dieGelegenheit, über unsere Arbeit zu sprechen und wir hören aufmerksamzu, wenn Zuschauerinnen, Hörer und User ihre Wünsche und Erwartungenan einen gemeinsamen, freien Rundfunk an uns herantragen", sagteKarola Wille und versprach weitere Dialog-Aktionen: "Der MDR wirddadurch für viele Menschen als Multimediahaus erlebbar".Die aktuelle "Programmmacher-Aktion" läuft auch noch in dennächsten Wochen weiter.Den intensiven Dialog mit dem Publikum bezeichnet auch der frühereGeneraldirektor des schweizerischen Fernsehens und Radios, Roger deWeck, als einen der Schlüssel zur Vermeidung eines "ernstendemokratiepolitischen Problems". De Weck: "Die Demokratie ist auf gutinformierte Bürger angewiesen". Der Auftrag des öffentlichenRundfunks gründe zu allen Zeiten und in allen Ländern auf den Werkender Aufklärung und der Vermittlung von grundlegenden Werten desmenschlichen Zusammenlebens. Deshalb sei auch das Miteinander vonGesellschaft und öffentlichem Rundfunk so wesentlich und wichtig. Dieunternehmensstrategische Entscheidung des MDR, den Dialog aufAugenhöhe mit dem Publikum zu einem Schwerpunkt zu machen, bestätigtede Weck ausdrücklich als richtigen Weg. Dazu gehöre auch immerwieder, den Menschen die Arbeit und die Aufgabe des öffentlichenRundfunks zu erklären: "Die Verankerung des gemeinwohlorientiertenRundfunks in der Gesellschaft muss intensiv im Gespräch gehaltenwerden".Pressekontakt:Horst Saage, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates, Tel.: (0341) 3 00 6221, Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de, Internet:www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell