Programmieren mit Ruby: Hasso-Plattner-Institut bietet kostenlosen Online-Kurs (FOTO)

Potsdam (ots) -Mit der Programmiersprache Ruby macht ein neuer kostenloserOnline-Kurs des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) vertraut. Er startetam 1. Oktober auf der Online-Bildungsplattform openHPI und dauertvier Wochen. Interessenten mit Programmiervorkenntnissen, diezwischen drei und sechs Stunden Lernzeit pro Woche aufzubringenbereit sind, können sich anmelden unterhttps://open.hpi.de/courses/ruby2018."Ruby ist sehr leicht zu erlernen und zu schreiben und ermöglichtdoch sehr viel", sagt Franz Liedke. Der Dozent leitet den Kurszusammen mit Jan Graichen und Christiane Hagedorn. Alle drei kommenaus dem Entwickler-Team von openHPI. Es verwendet Ruby für einenGroßteil der serverseitigen Programme der Lernplattform.In ihren Tiefen sei die objektorientierte Programmiersprache Ruby,in der zum Beispiel international bekannte Webseiten wie die vonTwitter oder GitHub entwickelt wurden, außerordentlich mächtig unddamit durchaus komplex, betont Graichen. Deshalb will dasKursleiter-Team hauptsächlich Personen ansprechen, die bereitsVorkenntnisse in Grundkonzepten der Programmierung mitbringen."Diesen wollen wir zu einem schnellen Einstieg verhelfen und sie indie Tiefe der für sie neuen Sprache Ruby führen", sagt Hagedorn.Nach Absolvieren des Online-Kurses sollen die Teilnehmer in derLage sein, Ruby-Code zu lesen und die Syntax zu verstehen, dieSprache auf einer interaktiven Konsole auszuprobieren, Skripte undkleinere Ruby-Programme selbst zu schreiben sowie größere Programmezu strukturieren und aufzuteilen. "Außerdem werden wir ein Gefühldafür vermitteln, wie in Ruby manche Probleme spezifisch anders alsin anderen Programmiersprachen gelöst werden", ergänzt Liedke.Ruby wurde 1995 mit der Absicht auf den Markt gebracht, das Besteaus den Welten der funktionalen und der imperativen Programmierungmiteinander zu kombinieren. Sehr populär ist die Programmierumgebung"Ruby on Rails", mit der schnell neue Internet-Anwendungen entwickeltwerden können. Das Kursleiter-Team hält die Lerneinheiten, Übungen,Hausaufgaben und die Abschlussprüfung möglichst praktisch.In Woche 1 geht es darum, die Syntax und wichtigsten Konstrukteder Programmiersprache Ruby zu verstehen. In Woche 2 lernen dieKursteilnehmer, selbst Klassen zu schreiben. Zudem werden diewesentlichen Fähigkeiten vermittelt, um kleine, aber nützlicheProgramme auf der Kommandozeile zu schreiben (Eingabe/Ausgabe, Lesenund Schreiben von Dateien). In Woche 3 steht auf dem Programm, wiegrößere Programme in Ruby strukturiert und aufgeteilt werden und wieexterne Bibliotheken (sogenannte Gems) eingebunden werden.Erfolgreiche Teilnehmer erhalten am Ende des Online-Kurses einZertifikat des renommierten Instituts.Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratiszugang zuaktuellem Hochschulwissen aus den sich schnell verändernden GebietenInformationstechnologie und Innovation. Das geschieht bislanghauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst 2017hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten. Bislangsorgten gut 180.000 Teilnehmer in aller Welt für mehr als 520.000Kurseinschreibungen. Für besonders erfolgreiche Absolventen seiner"Massive Open Online Courses", kurz MOOCs genannt, stellte dasInstitut bisher rund 54.000 Zertifikate aus. DasopenHPI-Jahresprogramm umfasst zahlreiche Angebote für IT-Einsteigerund Experten. Auch die in der Vergangenheit angebotenen gut 50 Kursekönnen im Selbststudium nach wie vor genutzt werden - ebenfallskostenfrei. Studierende können sich für das Absolvieren vonopenHPI-Kursen jetzt auch Leistungspunkte an ihrer Universitätanrechnen lassen. Wer sich Videolektionen aus den Kursen unterwegsauch dann anschauen will, wenn keine Internetverbindung gewährleistetist (etwa im Flugzeug), kann dafür die openHPI-App fürAndroid-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell