Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehenvon Samstag, 27. Oktober 2018 (Woche 44) bi s Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 27. Oktober 2018 (Woche44)/26.10.201818.05 RP: Die SWR-ReportageDie Zombie-Schule Haßloch lernt das GruselnHalloween im Holiday Park im pfälzischen Haßloch: Zombies,Vampire, Gruselclowns - und mittendrin die Schwestern Sharon undVicky. Als Kinder waren die beiden von Horrorfilmen fasziniert, jetztwollen sie selbst anderen einen Schrecken einjagen - als Zombies imGruselkabinett. Bevor sie sich mit viel Kunstblut in schaurigeKreaturen verwandeln, müssen sie erst mal die Schulbank drücken unddie Grundlagen des Gruselns lernen. Dabei ist die vierfache MutterSharon selbst nicht ganz angstfrei: "Ich bin selbst der größteSchisser!", gibt sie zu. Wird sie sich am Ende vor sich selbsterschrecken?Die "SWR-Reportage" begleitet die beiden Schwestern, wenn sie sichin Zombies verwandeln und den Besuchern der Horror-Show das Fürchtenlehren.Sonntag, 28. Oktober 2018 (Woche 44)/26.10.201822.50 h + 02.10 h: Korrektur des Gästenamens beachten!22.50 ALFONS und GästeZu Gast: Chin Meyer02.10 ALFONS und Gäste (WH) Zu Gast: Chin MeyerDienstag, 30. Oktober 2018 (Woche 44)/26.10.201800:55 h + 03;25 h: Korrektur des Gästenamens beachten!00.55 ALFONS und Gäste (WH von SO) Zu Gast: Chin Meyer03.25 ALFONS und Gäste (WH von SO) Zu Gast: Chin MeyerMittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche 44)/26.10.201818.15 h: wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt !18.15 (VPS 18.13) RP: made in Südwest Wohnen wie in Kanada -Die Blockhäuser von Charlie Manz Erstsendung: 23.11.2016 in SWRDienstag, 13. November 2018 (Woche 46)/26.10.201823.30 h: Sendung gehört zur ARD-Themenwoche!23.30 ARD-Themenwoche: GerechtigkeitDie Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight Folge 549Donnerstag, 06. Dezember 2018 (Woche 49)/26.10.201823.15 h: korrigierte Schreibweise des Gasts Torben Kuhlmannbeachten!23.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Jan Wagner und Torben Kuhlmann04:10 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!04.10 (VPS 04.09) BW+RP: Preiswert, nützlich, gut? PerfekteWeihnachten (WH von DI) Erstsendung: 04.12.2018 in SWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell