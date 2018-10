Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von heute (!) bis Freitag, 14. Dezember 2018 (Woche 50)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 31. Oktober 2018 (Woche44)/31.10.201820.15 h: Für BW+RP zusätzliches 15-min "SWR extra" beachten,Verschiebungen + Änderungen SR bleibt!20.15 (VPS 20.14) BW+RP: SWR extra: Gruppenvergewaltigung inFreiburg - Fakten, Hintergründe, KonsequenzenModeration: Stefanie GermannTagestipp20.15 SR: betrifft: Die letzte Entscheidung - Wie sich dieBestattungskultur wandeltTagestipp20.30 (VPS 20.15) BW+RP: betrifft: Die letzte Entscheidung - Wiesich die Bestattungskultur wandelt21.00 SR: Sterben unter fremdem Himmel... ...wie deutscheBestatter allen Religionen gerecht werden wollen21.15 (VPS 21.00) BW+RP: Sterben unter fremdem Himmel... ...wiedeutsche Bestatter allen Religionen gerecht werden wollen21.45 SR: aktuell22.00 (VPS 21.45) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg22.00 (VPS 21.45) RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz22.00 SR: Der ferne nahe Krieg1871-1914: Mein Nachbar, der Spion Erstsendung: 13.09.2014 in SR22.15 (VPS 22.00) BW+RP: Pfarrer Braun: Ein Zeichen GottesSpielfilm Deutschland 2007 Erstsendung: 29.03.2007 in Das ErsteAutor: Arndt StüweRollen und Darsteller:Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____HansiJochmann Armin____Antonio Wannek Bischof Hemmelrath____Hans-MichaelRehberg Priester Mühlich____Gilbert von Sohlern KommissarGeiger____Peter Heinrich Brix Ruprecht Krahl____Jürgen TarrachElisa Krahl____Jessica Kosmalla Maria Krahl____Laura Maire ConradHaffner____Matthias Matz Bernhardt "Bernie" Kammler____Martin GladeGunther Treulieb____Eisi Gulp Annegret Geiger____Ingrid van Bergenund andere Kamera: Thomas Meyer Musik: Martin Böttcher22.30 SR: Der ferne nahe Krieg1914-1918: Am Rande der Hölle Erstsendung: 13.12.2014 in SR23.00 SR: Der ferne nahe Krieg1918-1929: Neubeginn im Nichts Erstsendung: 21.02.2015 in SR23.30 SR: Heiter bis tödlich - Alles Klara Mordwaffe TrabiFernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 19.07.2012 in Das ErsteRollen und Darsteller:Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix EitnerFrau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____StephanGrossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____JörgGudzuhn und andere Folge 1123.45 (VPS 23.30) BW+RP: Heiter bis tödlich - Alles KlaraMordwaffe Trabi Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung:19.07.2012 in Das ErsteRollen und Darsteller:Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix EitnerFrau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____StephanGrossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____JörgGudzuhn und andere Folge 1100.15 SR: Heiter bis tödlich - Hauptstadtrevier Rivalen derRennbahn Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 19.02.2013 inDas ErsteRollen und Darsteller:Julia Klug____Friederike Kempter Johannes Sonntag____MatthiasKlimsa Marianne Klug____Kirsten Block und andere Folge 12/1600.30 (VPS 00.15) BW+RP: Heiter bis tödlich - HauptstadtrevierRivalen der Rennbahn Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung:19.02.2013 in Das ErsteRollen und Darsteller:Julia Klug____Friederike Kempter Johannes Sonntag____MatthiasKlimsa Marianne Klug____Kirsten Block und andere Folge 12/1601.05 SR: Graf Yoster gibt sich die Ehre Rien ne va plusFernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 10.09.1968 in Das ErsteAutor: Rolf und Alexandra BeckerRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzStefan Morlowski____Roger Tréville Casinodirektor Gravalla____Joséde Villalonga Riccardo Coppa____Harald Maresch JosefPatschke____Ernst Ronnecker und andere Kamera: Karl SteinbergerTon: Walter Rühland Szenenbild: Helmut Gassner Schnitt: GiselaThielens Folge 1701.20 (VPS 01.05) BW+RP: Graf Yoster gibt sich die Ehre Rien neva plus Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 10.09.1968 inDas Erste Autor: Rolf und Alexandra BeckerRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzStefan Morlowski____Roger Tréville Casinodirektor Gravalla____Joséde Villalonga Riccardo Coppa____Harald Maresch JosefPatschke____Ernst Ronnecker und andere Kamera: Karl SteinbergerTon: Walter Rühland Szenenbild: Helmut Gassner Schnitt: GiselaThielens Folge 1701.30 SR: Graf Yoster gibt sich die Ehre Marmor und DiamantenFernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 24.09.1968 in Das ErsteAutor: Wilfried SchröderRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzCapitano Solesta____Howard Vernon Gina____Michelle GirardonPrivatsekretär Antonio____Jean-Claude Bercq Angelina____ClaireVernet Gangster____Manfred Spies und andere Kamera: KarlSteinberger Ton: Walter Rühland Szenenbild: Helmut GassnerSchnitt: Gisela Thielens Folge 1801.45 (VPS 01.30) BW+RP: Graf Yoster gibt sich die Ehre Marmorund Diamanten Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 24.09.1968in Das Erste Autor: Wilfried SchröderRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzCapitano Solesta____Howard Vernon Gina____Michelle GirardonPrivatsekretär Antonio____Jean-Claude Bercq Angelina____ClaireVernet Gangster____Manfred Spies und andere Kamera: KarlSteinberger Ton: Walter Rühland Szenenbild: Helmut GassnerSchnitt: Gisela Thielens Folge 1801.55 SR: Gewagtes SpielHerzbube Fernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung: 05.08.1964in Das Erste Autor: Per Schwenzen, Erich PaetzmannRollen und Darsteller:Dr. Severin____Alexander Kerst Babette Bollmann____Maria SebaldtBorkholz____Willy Rose Zickendrath____Reinhard Brandt InspektorDix____Erich Fritze Wirt____Dietrich Thoms u.a. Kamera: WalterHrich, Willy Stoll Musik: Hans-Martin Majewski Schnitt: BarbaraHartinger02.10 (VPS 01.55) BW+RP: Gewagtes Spiel Herzbube FernsehserieDeutschland 1964 Erstsendung: 05.08.1964 in Das Erste Autor: PerSchwenzen, Erich PaetzmannRollen und Darsteller:Dr. Severin____Alexander Kerst Babette Bollmann____Maria SebaldtBorkholz____Willy Rose Zickendrath____Reinhard Brandt InspektorDix____Erich Fritze Wirt____Dietrich Thoms u.a. Kamera: WalterHrich, Willy Stoll Musik: Hans-Martin Majewski Schnitt: BarbaraHartinger02.15 SR: Gewagtes SpielDer Kopfsprung Fernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung:08.07.1964 in Das Erste Autor: Erich Paetzmann/ Per SchwenzenRollen und Darsteller:Dr. Severin____Alexander Kerst Babette Bollmann____Maria SebaldtFrau Hanke____Eva Probst Herr Bachmann____Hans Epskamp u.a.Kamera: Walter Hrich, Helmut Stoll Musik: Hans-Martin MajewskiSchnitt: Barbara Hartinger02.30 (VPS 02.15) BW+RP: Gewagtes Spiel Der KopfsprungFernsehserie Deutschland 1964 Erstsendung: 08.07.1964 in Das ErsteAutor: Erich Paetzmann/ Per SchwenzenRollen und Darsteller:Dr. Severin____Alexander Kerst Babette Bollmann____Maria SebaldtFrau Hanke____Eva Probst Herr Bachmann____Hans Epskamp u.a.Kamera: Walter Hrich, Helmut Stoll Musik: Hans-Martin MajewskiSchnitt: Barbara Hartinger02.40 SR: Pfarrer Braun: Ein Zeichen Gottes (WH) SpielfilmDeutschland 2007 Erstsendung: 29.03.2007 in Das Erste Autor: ArndtStüweRollen und Darsteller:Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____HansiJochmann Armin____Antonio Wannek Bischof Hemmelrath____Hans-MichaelRehberg Priester Mühlich____Gilbert von Sohlern KommissarGeiger____Peter Heinrich Brix Ruprecht Krahl____Jürgen TarrachElisa Krahl____Jessica Kosmalla Maria Krahl____Laura Maire ConradHaffner____Matthias Matz Bernhardt "Bernie" Kammler____Martin GladeGunther Treulieb____Eisi Gulp Annegret Geiger____Ingrid van Bergenund andere Kamera: Thomas Meyer Musik: Martin Böttcher02.55 (VPS 02.40) BW+RP: Pfarrer Braun: Ein Zeichen Gottes (WH)Spielfilm Deutschland 2007 Erstsendung: 29.03.2007 in Das ErsteAutor: Arndt StüweRollen und Darsteller:Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____HansiJochmann Armin____Antonio Wannek Bischof Hemmelrath____Hans-MichaelRehberg Priester Mühlich____Gilbert von Sohlern KommissarGeiger____Peter Heinrich Brix Ruprecht Krahl____Jürgen TarrachElisa Krahl____Jessica Kosmalla Maria Krahl____Laura Maire ConradHaffner____Matthias Matz Bernhardt "Bernie" Kammler____Martin GladeGunther Treulieb____Eisi Gulp Annegret Geiger____Ingrid van Bergenund andere Kamera: Thomas Meyer Musik: Martin Böttcher04.10 SR: Heiter bis tödlich - Alles Klara (WH) Mordwaffe TrabiFernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 19.07.2012 in Das ErsteRollen und Darsteller:Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix EitnerFrau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____StephanGrossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____JörgGudzuhn und andere Folge 1104.25 (VPS 04.10) BW+RP: Heiter bis tödlich - Alles Klara (WH)Mordwaffe Trabi Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung:19.07.2012 in Das ErsteRollen und Darsteller:Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix EitnerFrau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____StephanGrossmann Lena Wegener____Antonia Görner Dr. Münster____JörgGudzuhn und andere Folge 1105.00 SR: Tessin, da will ich hin! (WH von SA) mit MichaelFriemel Erstsendung: 18.03.2012 in SWR/SR05.15 (VPS 05.00) BW+RP: Heiter bis tödlich - Hauptstadtrevier(WH) Rivalen der Rennbahn Fernsehserie Deutschland 2012Erstsendung: 19.02.2013 in Das ErsteRollen und Darsteller:Julia Klug____Friederike Kempter Johannes Sonntag____MatthiasKlimsa Marianne Klug____Kirsten Block und andere Folge 12/1605.30 SR: SR Memories - Gilbert BécaudErstsendung: 06.04.2018 in SR05.35 SR: aktueller bericht06.05 BW+RP: Reisetipp SüdwestPfälzerwald - Abenteuer im Grünen Erstsendung: 03.05.2018 inSWR/SRDonnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/31.10.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Juli Zeh und Dieter MüllerJuli Zeh: NeujahrJuli Zeh ist eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen.Sie war zuletzt mit ihrem fulminanten Gesellschaftsroman"Unterleuten" zu Gast bei Denis Scheck. Ihr neuer Roman "Neujahr"spielt auf Lanzarote, in der baumlosen Mondlandschaft derVulkaninsel. Henning, überforderter Familienvater mit zu wenigEinkommen, befindet sich in der Midlife-Krise und radelt sich dieSeele aus dem Leib, um den Anstieg zum Berggipfel zu schaffen. Mitjedem Höhenmeter steigen seine Selbstzweifel und Panikattacken. Obenkommt dann zur Depression noch ein Kindheitstrauma hinzu.Juli Zeh hat viele Auszeichnungen erhalten. Sie ist politischengagiert: Oft mischt sie sich in aktuelle Debatten ein, schreibtEssays und vertritt ihre Meinung in Talkshows. Die promovierteJuristin übt ihren Beruf derzeit zwar nicht aus, wurde jedoch für das(Ehren-)Amt einer Verfassungsrichterin des Landes Brandenburgvorgeschlagen. Die Wahl ist im Dezember. Fragen von Recht, Moral undVerantwortung, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit prägen ihreliterarische Arbeit. Sie kämpft gegen einen Überwachungsstaat und denSicherheitswahn - beides baue die bürgerlichen Rechte ab. Und: JuliZeh liebt Hunde: Seit 2005 ist sie Tierschutz-Botschafterin derStiftung Vier Pfoten."Mein Leben in drei (Koch-)Büchern": Interview mit Dieter MüllerDrei Michelin-Sterne, Gault-Millau-Punkte erstmals für einendeutschen Koch, mehrmals "Koch des Jahres" bei internationalerKonkurrenz, mehrfach ausgezeichneter Kochbuchautor: Das ist DieterMüller. Über die Begegnung mit ihm freut sich Denis Scheck auchpersönlich, denn er kocht selbst leidenschaftlich gerne. Dass DieterMüller, der 1966 seine Kochlehre mit Auszeichnung abschloss und sichbereits 1974 seinen ersten Michelin-Stern erarbeitete, "dreiKochbücher seines Lebens" mitgebracht hat, überrascht niemanden: PaulBocuse und Eckart Witzigmann dürfen da nicht fehlen.Dieter Müller stammt aus einer Gastronomenfamilie. Er arbeitetezunächst im elterlichen Betrieb im Südschwarzwald, bevor es ihn indie weite Welt zog: Er kochte in Japan, Australien, den USA,Frankreich und Thailand. Im September 2010 eröffnete er das"Restaurant Dieter Müller" auf dem Luxus-Kreuzfahrtschifff "Europa" -70 Tage im Jahr ist er dort an Bord. Mit seiner Frau leitet ergemeinsam eine Kochschule in Odenthal.Samstag, 01. Dezember 2018 (Woche 49)/31.10.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatumbeachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageMontag, 10. Dezember 2018 (Woche 50)/31.10.201821.00 VW KäferVolkswagen für die WeltDer VW Käfer wurde mehr als 22 Millionen Mal gebaut und in mehrals 150 Länder exportiert. Er hat die Menschen auf allen Kontinentenmobil gemacht. Dabei ist er keine Entwicklung von Volkswagen, sondernein Geschenk von Porsche. Erfinder des funktionalen, einfachenKonzepts ist Ferdinand Porsche, ein genialer Ingenieur, der schon vorAusbruch des Zweiten Weltkriegs beseelt war von der Idee, einenerschwinglichen Kleinwagen nach amerikanischem Muster für das Volk zuproduzieren. Im Auftrag der nationalsozialistischen deutschenArbeitsfront entwickelt Porsche in den Dreißigerjahren den KdF-Wagen(Kraft durch Freude), wie die Nazis den buckligen Zweitürer mitluftgekühlten Boxer-Heckmotor bezeichnen. Im Niemandsland beiFallersleben in Norddeutschland entsteht seinerzeit die größteAutomobilfabrik Europas. Im Krieg werden dort anstelle von KDF-WagenRüstungsgüter produziert. Als nach Kriegsende die Demontage des Werksim Raum steht, erkennen die britischen Besatzer das ungeheurePotential des deutschen Kleinautos und veranlassen die Produktion. Esist der Startschuss für eine bis heute beispiellosen Weltkarriere.Das SWR Feature "Der Käfer - Volkswagen für die Welt" zeigt Modelleaus der Frühentwicklung und Serienfertigung des Käfer, darunter dieältesten existierenden Käfer der Welt. Das Team trifft Carl H. Hahn,den früheren VW-Chef, der dem Käfer auf dem wichtigsten Weltmarkt,den USA, ab den späten Fünfzigern zum sensationellen Durchbruchverhalf. 18.15 h: Für BW+RP korrigierte Schreibweise im Titel beachten!18.15 BW+RP: 7 Tage... unter Pilgern