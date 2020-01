Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 26. Januar 2020 (Woche 5) bis Donnerstag, 05. März 2020 (Woche 10)

.



Mittwoch, 29. Januar 2020 (Woche 5)/24.01.2020



22.00 h: Geänderten "Tatort" beachten!



22.00 (VPS 21.59) Tatort: Anne und der Tod Fernsehfilm Deutschland 2019

Erstsendung: 19.05.2019 in Das Erste Autor: Wolfgang Stauch



Rollen und Darsteller:



Thorsten Lannert____Richy Müller Sebastian Bootz____Felix Klare Anne

Werner____Katharina Marie Schubert Emilia Alvarez____Carolina Vera Daniel

Voigt____Jürgen Hartmann Svenja Fuchs____Julischka Eichel Joachim

Fuchs____Felix Eitner und andere Musik: Peter Thomas Gromer Kamera: Stefan

Sommer



Paul Fuchs war alt, bettlägerig, pflegebedürftig. Trotzdem war sein Tod nicht

unmittelbar zu erwarten. Seine sorgfältig arbeitende Hausärztin hält eine Tötung

für möglich und benachrichtigt die Polizei, die den Fall jedoch einstellt, weil

es keinen Nachweis für ein bewusstes Weglassen von Medikamenten gibt.



Auch Christian Hinderer war alt, bettlägerig, pflegebedürftig. Als er am Fuß

einer Treppe tot gefunden wird, beschuldigt seine Witwe Gundula die

Altenpflegerin Anne Werner, ihn hinuntergestoßen zu haben. Wieder werden

Thorsten Lannert und Sebastian Bootz gerufen. Wieder lässt sich kein Nachweis

finden. Diesmal aber stellen sie die Ermittlungen nicht ein, denn: Auch Paul

Fuchs war ein Patient Anne Werners. Es ist also schon der zweite zweifelhafte

Tod unter den Patienten des mobilen Pflegedienstes innerhalb kurzer Zeit. Doch

wen die Ermittler auch befragen, von Gundula Hinderer abgesehen sind alle voll

des Lobs für Anne Werner. Sie sei freundlich, kompetent und jederzeit korrekt,

und das in einem Beruf, dessen Bedingungen alles andere als einfach sind. Anne

Werner selbst streitet den Verdacht ruhig, aber nachdrücklich ab. Trotzdem:

Thorsten Lannert und Sebastian Bootz durchleuchten das gesamte Leben der

Altenpflegerin, befragen sie immer wieder, lassen nicht locker. Keinesfalls

wollen sie ein zweites Mal zu früh aufgeben ...



Montag, 02. März 2020 (Woche 10)/24.01.2020



07.10 h: Geänderten Beitrag beachten!



07.10 (VPS 07.09) Auf der Spur des Gobibären Erstsendung: 01.04.2019 in

SWR/SR



In der Abgeschiedenheit der mongolischen Wüste Gobi lebt ein Tier, um das sich

seit Jahrhunderten Sagen ranken: der Gobibär. Lange galt der "mazaalai" den

Mongolen als Fabelwesen, eine Art Wüsten-Yeti, über den in den Jurten der

Nomaden zwar viel erzählt wird, den aber kaum einer je gesehen hat. Doch jetzt

beweisen mongolische Wissenschaftler nicht nur, dass es den kleinen braunen

Bären tatsächlich gibt, sie belegen auch, dass die Art akut bedroht ist. Der

Film begleitet die Forscher auf eine Expedition ins mongolisch-chinesische

Grenzgebiet, dem Lebensraum des Gobibären. Ihre Fotofallen lassen vermuten, dass

mindestens 23 Gobibären noch in der Wüste leben. Die Tiere haben sich dem Leben

in der Wüste Gobi zwar perfekt angepasst, sie schaffen es, sich von

Rhabarber-Wurzeln und Heuschrecken zu ernähren. Aber nicht nur der Klimawandel

bedroht ihr Überleben. Viele Wasserstellen sind in den vergangenen Jahren

ausgetrocknet, die Bären müssen auf Nahrungs- und Wassersuche immer größere

Strecken zurücklegen.



Die mongolischen Bärenforscher planen mit Unterstützung aus Deutschland ein

Schutzprogramm, das nur gelingen kann, wenn auch die Wüstennomaden mitziehen.

Denn auch deren riesige Kaschmirziegenherden rücken auf der Suche nach den

letzten Weideplätzen und Wasserstellen dem streng geschützten Gobi-Nationalpark

und damit dem Lebensraum des Bären gefährlich nahe. Der Gobibär gilt als

"Schirmart" - wenn es gelingt, seinen Lebensraum zu schützen, dann könnten davon

auch andere bedrohte Tierarten, wie Wildesel oder Wildkamele profitieren.



Mittwoch, 04. März 2020 (Woche 10)/24.01.2020



"made in Südwest" RP+BW läuft mit VT-UT!



Tagestipp



18.15 BW+RP: made in Südwest Abnehmen bei den Fasten-Gurus - Die Buchinger

Klinik am Bodensee



Donnerstag, 05. März 2020 (Woche 10)/24.01.2020



"made in Südwest" RP+BW läuft mit VT-UT!



06.40 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)



04.55 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)



