Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35) bis Donnerstag, 30. August 2018 (Woche 35)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35)/17.08.201820.15 h: Geänderten Beitrag beachten, (Tagestipp!)Tagestipp20.15 (VPS 20.14) Geschichte & Entdeckungen Kulenkampffs SchuheErstsendung: 08.08.2018 in Das ErsteDonnerstag, 30. August 2018 (Woche 35)/17.08.2018ab 22.45 h: Rückkehr zum ursprünglich geplanten Programm!22.45 Life, animatedDie fantastische Welt eines Autisten Erstsendung: 11.07.2018 inDas Erste00.10 Dunkler Himmel - Weiße WolkenAstrid Lindgren und die Kinder von Novosibirsk Erstsendung:15.02.2017 in SWR/SR01.25 Die Hochzeitsmanagerin - Mit Plan ins Ehe-Glück (WH)02.10 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Andrea Engel in denLandkreis Schwäbisch Hall Erstsendung: 29.08.2018 in SWR/SR Folge5/702.55 Feste und Bräuche auf dem Land - Erinnerungen aus demSüdwesten (WH von MI) Erstsendung: 29.08.2018 in SWR/SR03.40 MARKTCHECK checkt ... Eckes-Granini und Kärcher (WH von DI)Erstsendung: 28.08.2018 in SWR/SR04.25 BW+RP: odysso extraLöschen, Retten, Helfen - die Feuerwehr Ludwigshafen im Einsatz(WH)04.25 SR: SR Memories - Peter MaffayErstsendung: 08.05.2018 in SR04.40 SR: SAAR3 (WH) Das Saarlandmagazin05.10 BW+RP: Bekannt im Land (WH von MO) Monumente desFortschritts Industriedenkmäler in Rheinland-Pfalz Erstsendung:14.02.2016 in SWR RP05.25 SR: aktueller bericht05.40 BW+RP: Reisetipp SüdwestWilder Hochrhein Erstsendung: 02.07.2018 in SWRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell