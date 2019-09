Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 15. September 2019 (Woche 38) bis Sonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenSonntag, 15. September 2019 (Woche 38)/06.09.201917.15 (VPS 17.14) Wildes Bayern Der Main von der Quelle bisWürzburg Erstsendung: 13.07.2013 in BR Folge 1/2Weißwurstäquator wird der Main liebevoll genannt. Tatsächlichzieht er sich in vielen Windungen und Schnörkeln über 542 Kilometernvon Ost nach West, quer durch Deutschland. Vom Fichtelgebirge bisnach Mainz. Er ist der zweitlängste Fluss, der auf seiner ganzenStrecke in Deutschland fließt. Gleichzeitig ist der Main einer der ammeisten verkannten Flüsse Deutschlands. In einer zweiteiligenDokumentation stellt Marion Pöllmann das freie und wilde Lebenentlang des Mains vor. Gezügelt und doch unbändig - der Main ist einSpiegelbild der deutschen Natur. Nirgendwo sonst sieht man besser dieMacht des Lebens und die Kraft der Natur. Im ersten Teil führt derFilm aus den tiefen Wäldern des Fichtelgebirges vorbei an denHaßbergen bis zu den Weinbergen rund um Würzburg.Donnerstag, 19. September 2019 (Woche 38)/06.09.2019"Zur Sache BW": geänderte Moderation beachten!20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Clemens BratzlerMontag, 23. September 2019 (Woche 39)/06.09.201918.15 h: getrenntes Programm auch bei RP + BW beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: MENSCH LEUTE Emil und die guten GeisterEine Kirmes-Dynastie nimmt Abschied Erstsendung: 15.04.2019 in SWRRP18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Die Knaller-Kerle ZweiWaffen-Brüder zum Schießen Erstsendung: 15.10.2018 in SWR RP20.15 h: "rundum gesund" ist der neue Tagestipp!Tagestipp20.15 rundum gesund DiabetesDonnerstag, 26. September 2019 (Woche 39)/06.09.2019"Zur Sache BW": geänderte Moderation beachten!20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Stefanie GermannSonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/06.09.201921.00 Wildnis am Strom - Nationalpark Donau-Auen Erstsendung:19.04.2019 in SWR/SRAlles fließt, alle Dinge sind ständigem Wandel unterworfen. Dasgilt besonders für die Au. Zerstörung und Aufbau, Werden und Vergehensind unabdingbare Bestandteile und Grundlage für diese Landschaft.Entlang der Donau zwischen Wien und Bratislava kann die Kraft desWassers noch Lebensräume gestalten: Hochwasser hinterlassen frischangerissene Steilufer, neue Schotterbänke und Inseln wachsen aus demStrom, Wälder werden abgetragen und entstehen von Neuem. DieseDynamik ist eine große Kostbarkeit, eine Flussdynamik, wie sie sonstin Mitteleuropa nicht mehr zu finden ist. Die Donau-Auen östlich vonWien bergen die letzte Wildnis am Strom. Seit 1996 ist dieseaußerordentliche Landschaft durch einen Nationalpark geschützt. DieLebensader des Nationalparks ist die Donau. Auf über 36 km Länge kannsie hier noch frei fließen, neben der Wachau die letzte freieFließstrecke in Österreich.Beeindruckend ist die Vielfalt der Lebensräume, die hier zu findenist, und außergewöhnlich ist die Zahl der Tiere, die hier überlebenkönnen: Eisvögel brüten in den Steilufern, Regenpfeifer auf denSchotterbänken und Seeadler im Auwald. Die Altarme sind vonSumpfschildkröte und Biber besiedelt, und im Unterholz ziehenRothirsche ihre Jungen groß. In den vergangenen Jahrhunderten hatsich aber am Fluss vieles verändert: die Donau wurde begradigt undbefestigt, viele Nebenarme wurden vom Strom abgeschnitten. Es bestandund besteht die Gefahr, dass der Auwald austrocknet, die Altarmeverlanden und die Au stirbt. Die Gewässerdynamik der Donau selbstaber ist erhalten geblieben und das ist die große Chance für dasSchutzgebiet. Seit der Gründung des Nationalparks wurde daherversucht, die Au wieder stärker an die Donau anzubinden: Ufer wurdenrückgebaut, Altarme miteinander verbunden, Treppelwege gesenkt. Unddiese Maßnahmen zeigen Wirkung. Die Au ist wieder mit dem Stromverbunden.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell