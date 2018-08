Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 12. August 2018 (Woche 33) bis Mittwoch, 19. September 2018 (Woche 38)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 12. August 2018 (Woche 33)/09.08.201815.45 Land & LeckerDer Biohof aus Simmerath Erstsendung: 11.09.2017 in WDR Folge2/6Heute geht es zu Familie Wirtz, nach Simmerath, nahe derbelgischen Grenze. Tanja und Frank Wirtz sind Bio Bauern mit Leib undSeele. Tanja, die gelernte Bürokauffrau, arbeitet seit der Geburtihres ersten Kindes Vollzeit auf dem Hof. Mit den Wirtz leben jedeMenge glückliche Schafe, Rinder, Hühner und Schweine. So wird dasgute Stück Fleisch natürlich auch in Tanjas Menü eine Rolle spielen.Im Hauptgang serviert sie ein mit Kräutern gefülltes Rinder-Steak. ImDessert spielen die eigenen Eier die Hauptrolle. Der heimliche Starder Serie ist der Retro-Bus. Egal wo er auftaucht im Land, undChauffeur Wolfgang Schiwy muss Autogramme geben. Der Busunternehmerhat den Neoplan-Oldtimerbus aus dem Jahr 1957 selbst restauriert.Vorm Dinner gibt's noch einen Bus-Stopp am Rursee und es geht aufsWasser!Montag, 13. August 2018 (Woche 33)/09.08.2018Tagestipp20.15 Kriminalreport Südwest Das Fahndungs- undPräventionsmagazin des SWR Fernsehens13jähriger stirbt auf der Autobahn - Unfallverursacher flüchtetVater und Sohn machen bei strahlendem Wetter einen Sonntagsausflugauf der Harley. Auf der Autobahn rammt sie von hinten eine weißeLimousine. Sie stürzen. Der Vater erleidet schwere Verletzungen, der13-jährige Sohn stirbt noch am Unfallort, das Motorrad brennt aus.Und der Unfallversucher? Er gibt Gas und flüchtet. Niemand merkt sichdas Kennzeichen. Passiert ist das am 1. Juli auf der A8 beiZweibrücken Richtung Homburg. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweiseder Kriminalreport-Zuschauer, um den Fahrerflüchtigen zu finden.Erst abgezockt, dann Job verloren - das Opfer des Trickbetrügers:448 Mal hat Deutschlands meistgesuchter Trickbetrüger zugeschlagen,rund um Stuttgart ist er besonders aktiv. Seine Opfer sind kleineSelbständige oder Angestellte in Geschäften, die er mit einemGeldwechseltrick betrügt. In Sindelfingen brachte er GiuseppeMorsello nicht nur um 220 Euro. Der 20-jährige verlor deshalb auchseinen ersten Job."Laura12" ist Kommissar - wie die Polizei im InternetPädokriminelle findet: Das Internet ist ein Paradies für Pädophile.In Chats und sozialen Netzwerken machen sie sich an Kinder heran,versuchen sie zu sexuellen Handlungen zu überreden, zu Zeigespielenvor der Webcam oder schlimmstenfalls zu realen Treffen."Cybergrooming" ist der Fachbegriff für diese Verbrechen. Aber völligungestört sind die Täter nicht mehr. Hinter dem Chatnamen "Laura12"kann sich auch ein Kriminalkommissar aus dem LKA in Stuttgartverbergen. Die Belästigung des vermeintlichen Kindes endet mit einerVerurteilung.Wer war die Isdal-Frau? Kommt die Lösung aus dem Südwesten? Es istein mysteriöser Fall, seit knapp 50 Jahren ungelöst. Im November 1970fanden Spaziergänger in Isdalen in der Nähe der Stadt Bergen dieverkohlte Leiche einer Frau. Seitdem versucht die Polizeiherauszufinden, wer die Tote war. Die Frau hatte vor ihrem Tod selbstihre Identität verschleiert. Eine Spur zur Lösung des Falls führtjetzt nach Rheinland-Pfalz.Rettung mit Risiko - wie ein Alltagsheld eingreift: Die Polizeikann nicht überall sein. Manchmal ist es wichtig, dass auch einBürger beherzt eingreift, um Schlimmeres zu verhindern. Steven Buesaus Mainz hat das getan, als er sah, dass bei einem Streit zwischenjungen Frauen auf einmal ein Rasiermesser aufblitzte.Dienstag, 14. August 2018 (Woche 33)/09.08.2018Tagestipp20.15 MARKTCHECK checkt ... Tesa und FisslerTesa: Seit fast 60 Jahren produziert Tesa in Offenburg, demweltweit größten Produktionsstandort des Unternehmens, Powerstrips,Folien und Klebebänder für jeden Zweck. Können Konkurrenten mit derQualität der Tesa-Klebestreifen mithalten? Beim Einpacken vonGeschenken werden Haftung und Handhabung getestet. Das Labor prüftdie Qualität im Härtetest. Hendrike Brenninkmeyer moderiert dieSendung.Fissler: Seit mehr als 170 Jahren produziert Fissler Töpfe,Pfannen, Messer und viele weitere Küchenhelfer. Mit der Erfindung derGulaschkanone und des Schnellkochtopfes begann die Erfolgsgeschichtedes Unternehmens aus Idar-Oberstein. Heute steht Fissler für Qualität"made in Germany" und ist weltweit bekannt. Ist das positive Imageder Marke gerechtfertigt? Was hat es zu bedeuten, wenn auf einem Topfnicht "made in Germany", sondern nur "Germany" steht? Warum sind dieProdukte in Asien besonders beliebt? "Marktcheck" prüft, wiehochwertig die Fissler-Erzeugnisse sind und was hinter demProduktversprechen der Marke steckt."Marktcheck checkt": Ikea, Alnatura, Vaude, Tesa, Bosch undGranini - wie gut sind die Topmarken aus dem Südwesten? Die SWR Reihe"Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen undImage der Unternehmen steckt.Samstag, 18. August 2018 (Woche 34)/09.08.201818.05 H: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageLetzter Ausweg: Noternte - Ein Landwirt kämpft mit der DürreSonntag, 19. August 2018 (Woche 34)/09.08.201815.45 Land & LeckerDie Kräuterfarm in Willich Erstsendung: 18.09.2017 in WDR Folge3/6Heute geht es zu Familie Thees nach Willich an den Niederrhein.Auf ihrer Farm wachsen außergewöhnliche Kräuter, außerdem jede MengeGemüse. Stielmus, Zuckerhut oder auch gestreifte Auberginen - vorallem diese alten Sorten liegen dem Gärtnerehepaar Christiane undJohannes Thees sehr am Herzen. Auf der "Land und lecker"-Tafel stehendaher auch jede Menge kleine Kräutertöpfe, bei denen man sich nachLust und Laune bedienen kann. Dazu gibt es gefüllte Hähnchenbrust.Der heimliche Star der Serie ist der "Land & Lecker"-Bus. Egal wo erauftaucht im Land, Chauffeur Wolfgang Schiwy muss Autogramme geben!Der Busunternehmer hat den Neoplan-Oldtimerbus aus dem Jahr 1957selbst restauriert. Vor dem Dinner kutschiert Chauffeur Wolfgang dieLadies noch zum Schloss Neersen in der Nähe von Willich.Dienstag, 28. August 2018 (Woche 35)/09.08.201820.15 h: Beitrag ist neuer Tagestipp!Tagestipp20.15 MARKTCHECK checkt ... Eckes-Granini und Kärcher Wie gutsind die Top-Marken im Südwesten?21.00 h: Geänderten Beitrag beachten! ("Einfach schön!" ist nochnicht neu platziert)21.00 (VPS 20.59) Spiel ohne Grenzen Die Lüge vom freien HandelErstsendung: 26.03.2018 in Das ErsteWie unfair kann freier Handel sein? Die Dokumentation "Spiel ohneGrenzen: Die Lüge vom freien Handel" zeigt, wie im Welthandelgetrickst, getäuscht und gedroht wird. Und nicht nur vomamerikanischen Präsidenten oder dem mächtigen China, sondern auch vonder Europäischen Union - nur bleibt es weitestgehend verborgen."America first", fordert Donald Trump, schimpft über Deutschlandals Exportweltmeister, führt Strafzölle ein und droht mitprotektionistischen Maßnahmen. Es scheint, als würde neuerProtektionismus die Grenzen wieder dicht machen. Abschottung kann dieFolge sein. Ist damit der Freihandel in der globalisierten Weltgefährdet, der doch allen so viel Wohlstand verspricht? Es gibtinzwischen auch viele, die sich als Verlierer der Globalisierungfühlen, abgehängt von deren Segnungen. Haben sie recht? Womöglichsind die wahren Gewinner von Freihandel und Globalisierung nicht dieBürgerinnen und Bürger. Aus diesem Grund müssen sich alle fragen, obvöllig liberalisierter Handel immer die beste Lösung ist. Der Filmzeigt das an einfachen Beispielen wie Zwiebeln, Fliesen oderFahrrädern: in Deutschland, der Schweiz, den USA und im afrikanischenKamerun.Samstag, 01. September 2018 (Woche 36)/09.08.201813.30 h: Geänderten Beitrag beachten!13.30 (VPS 13.29) Spiel ohne Grenzen (WH von DI) Die Lüge vomfreien Handel Erstsendung: 26.03.2018 in Das ErsteSonntag, 02. September 2018 (Woche 36)/09.08.201815.45 Land & LeckerDie Straußenfarm aus Wermelskirchen Erstsendung: 02.10.2017 inWDR Folge 5/6Heute geht es zu Suse Burghoff und Klaus Stöcker auf eineStraußenfarm. 250 Strauße laufen hier auf zwölf Hektar im BergischenLand bei Wermelskirchen. In Suses Menü spielen die exotischenLaufvögel in allen drei Gängen die Hauptrolle. Auf die Vorspeise, einStraußencarpaccio, folgt ein Straußensteak im Hauptgang. Im Dessertverwendet Suse Eierlikör aus einem Straußenei. Der heimliche Star derSerie ist der "Land & Lecker"-Bus. Egal wo er auftaucht im Land,Chauffeur Wolfgang Schiwy muss Autogramme geben! Der Busunternehmerhat den Neoplan-Oldtimerbus aus dem Jahr 1957 selbst restauriert.Vorm Dinner gibt's noch einen Bus-Stopp am Altenberger Dom.Mittwoch, 12. September 2018 (Woche 37)/09.08.201811.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Welche Krankheiten kann dieGenschere CRISPR heilen?"CRISPR" klingt wie Schokokeks, ist aber eine neue Genschere. Siefunktioniert kinderleicht und ist dazu auch noch preisgünstig. DieForscher jubeln. Eine Revolution steht bevor, denn nun scheintgenetisch alles möglich zu sein: Erbkrankheiten ausrotten,superresistente Pflanzen züchten, Krebs heilen und das HI-Viruseliminieren. Doch übersehen wir bei der ganzen Euphorie die Gefahren?Was kann Crispr und wo liegen die Grenzen? Wie wichtig sindgesetzliche Regulierungen für dieses mächtige Werkzeug? Gäste imStudio sind Prof. Dr. Frank Buchholz und Prof. Dr. Joachim Wittbrodt.Gäste im Studio: Dr. Frank Buchholz, Professor für medizinischeSystembiologie und Leiter der Translationalen Forschung amUniversitäts-Krebszentrum, TU Dresden und Dr. Joachim Wittbrodt,Professor für Entwicklungsbiologie und Leiter des Zentrums fürOrganismusstudien, Universität HeidelbergMittwoch, 19. September 2018 (Woche 38)/09.08.2018Tagestipp20.15 betrifft: Fit bis zur Rente? - Wenn Arbeit krank macht...Jeder fünfte Neurentner schied 2016 aus gesundheitlichen Gründenfrühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Die Dokumentation "betrifft: Fitin die Rente? Wenn Arbeit krank macht ..." im SWR/SR Fernsehen stelltMenschen vor, die unter starker Arbeitsbelastung leiden und Gefahrlaufen, krank davon zu werden oder bereits erkrankt sind. Der Filmzeigt, was man dagegen tun und wie man das Rentenalter gesunderreichen kann.Psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch: Immer häufiger sindpsychische Erkrankungen Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Die Zahl derKrankheitstage wegen Burnouts hat sich seit 2007 vervierfacht. AuchKüchenchef Christof S. erkrankte. Wochenlang arbeitete er bis zuzwölf Stunden täglich. Dann brach er erschöpft am Küchentischzusammen. Mit der Diagnose Burnout wurde er in eine psychiatrischeKlinik eingewiesen. Es folgte eine Rehabilitationsmaßnahme. Trotzdemwird er seinen Beruf nie wieder ausüben können.Bereits junge Menschen klagen über stressige Arbeitsbedingungen.In der Dokumentation wird ein junger Bandarbeiter vorgestellt, denkurze Taktzeiten und schwere körperliche Arbeit an die Grenzen seinerLeistungsfähigkeit bringen. Nach der Schicht fühlt er sichausgebrannt. Er fordert Erleichterungen, denn bis zur Rente könne erso nicht arbeiten. Ältere Beschäftigte sind an seinem Band nicht mehrzu finden. Ähnlich sieht es bei den Pflegeberufen aus. Eine35-jährige Krankenschwester klagt über Rückenschmerzen. Schichtdienstund personelle Unterbesetzung machen ihr besonders zu schaffen. "Wirsind am Limit", sagt sie. Ihre Arbeitszeit musste sie ausgesundheitlichen Gründen auf 80 Prozent reduzieren. Auf die Politikvertraut sie nicht mehr. Zusammen mit der Gewerkschaft kämpft sie für"mehr Hände in der Pflege". Ihr Vorbild ist die Schweiz.