Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 07. Oktober 2018 (Woche 41) bis Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenSonntag, 07. Oktober 2018 (Woche 41)/04.10.201822.05 RP: FlutlichtTop-Thema: Der FCK nach zehn Spieltagen in der 3. Liga |Studiogast: Hendrick Zuck (1. FC Kaiserslautern) | FußballBundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC Berlin | 3. Liga: VfLOsnabrück - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Marijan Griebel(Rallyefahrer) | Moderation: Benjamin WüstDonnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/04.10.201814.15 h + 14.45 h: Geänderte Beiträge beachten!14.15 (VPS 14.14) Eisenbahn-Romantik Badische & WürttembergischeBahnmomente Erstsendung: 13.11.2014 in SWR/SR Folge 45614.45 (VPS 14.44) Eisenbahn-Romantik Quer durchs LändleErstsendung: 24.11.2014 in SWR/SR Folge 464Freitag, 19. Oktober 2018 (Woche 42)/04.10.201814.15 h + 14.45 h: Geänderte Beiträge beachten!14.15 (VPS 14.14) Eisenbahn-Romantik WeltkulturerbeSemmeringbahn Erstsendung: 07.11.1999 in SWR/SR Folge 34814.45 (VPS 14.44) Eisenbahn-Romantik Schatzkästlein 8 - VonStationen und Statiönchen Erstsendung: 21.11.2016 in SWR/SR Folge892Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/04.10.201813.45 h - 17.15 h; Geändertes Programm beachten!13.45 Auto-Ikonen: Citroen DSDie schwebende Göttin Erstsendung: 08.01.2017 in SWR/SR14.15 Die verrücktesten Autoliebhaber im Südwesten Erstsendung:01.11.2017 in SWR/SR15.00 Der UnimogDie Geschichte eines Multi-Talents Erstsendung: 25.12.2015 inSWR/SR15.45 Schnelle Pferde, wilde ZeitenDie Galopprennbahn von Baden-Baden Iffezheim17.15 (VPS 17.14) Die Montagsmaler Sketch & Drama - Spielen &Lernen Erstsendung: 19.09.2018 in SWR/SRModeration: Guido CantzFolge 8