Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 22. Dezember 2018 (Woche 52) bis Freitag, 08. Februar 2019 (Woche 6)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 22. Dezember 2018 (Woche52)/21.12.201818.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenWer kennt die Texte von eigentlich bekannten Weihnachtsliedernwirklich richtig? Wer erkennt, welches Lied ein "stummer" Kinderchorsingt? Woher stammt eigentlich ursprünglich die Nordmanntanne? Undauch die wichtige Frage, was die Gurke im Weihnachtsbaum zu suchenhat, wird beantwortet. Mit solchen und ähnlichen Fragen überraschtModerator Jens Hübschen Besucher auf den Weihnachtsmärkten inKaiserslautern und in Heidelberg. Wo im Südwesten weiß man rund umsThema Weihnachten besser Bescheid - in Baden-Württemberg oder inRheinland-Pfalz?Und auch die beiden Städte fordert Jens Hübschen heraus: Innerhalbvon vier Stunden müssen sie zwei Aufgaben lösen und sind dabei aufdie tatkräftige Unterstützung der Kaiserslauterer bzw. Heidelbergerangewiesen. Welche Stadt kann mehr glänzen beim weihnachtlichen Quiz?Wo gibt es eine richtige Sternstunde?Sonntag, 23. Dezember 2018 (Woche 52)/21.12.201822.05 RP: FlutlichtTop-Thema: Die Macht der Kurve | Studiogäste: Mara Pfeiffer(Journalistin, "Wortpiratin"), Frederik Paulus (Sportjournalist) |Bundesliga: TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz | Hinrunden-Bilanz 1. FSVMainz 05 | 3. Liga: Nachbericht: TSV 1860 München - 1. FCKaiserslautern | Jahresrückblick 1. FC Kaiserslautern | Nah dran:Alice Kobisch (Minigolf) | Moderation: Christian DöringMontag, 31. Dezember 2018 (Woche 1)/21.12.201822.35 Heißmann und RassauGuck net so bleed! Erstsendung: 12.08.2018 in SWR/SRSie sind die Stars der Frankenfastnacht in Veitshöchheim und inihren Paraderollen "Waltraud und Mariechen" bundesweit absolutePublikumslieblinge. Für ihre schrägen Sketche schlüpfen sie in dieverrücktesten Kostüme und spielen die aberwitzigsten Rollen. Wo sieauftreten, jagt eine Lachsalve die nächste und das Publikum liegtihnen zu Füßen. Auch 2018 wieder bei den Binger Comedy Nights: dieVollblutkomödianten aus Fürth Volker Heißmann und Martin Rassau.Mittwoch, 16. Januar 2019 (Woche 3)/21.12.201801.50 (VPS 01.55) Butler Parker Hallo Taxi FernsehserieDeutschland 1972 Erstsendung: 04.07.1972 in Das Erste Autor:Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Mr. Harvey____Klaus AbramowskyCharly____Arthur Brauss und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 1Butler Parker wird von einem jungen Mädchen namens Vivifälschlicherweise für einen Taxifahrer gehalten. Sie ist auf derFlucht vor Gangstern. Da sie durch einen Zufall feststellen konnte,dass ihr angeblich seriöser Chef Falschgeld vertreibt, soll sie zumSchweigen gebracht werden. Vivis Begegnung mit Parker bringt diesenin Aktion und damit die Gangster - einschließlich ihres Chefs - insGefängnis. Rechtsanwalt Rander, bei dem Parker angestellt ist,engagiert Vivi als Sekretärin.02.15 (VPS 02.20) Butler Parker Besuch in SchottlandFernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung: 11.07.1972 in Das ErsteAutor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Sir Arthur____Frederick Jaeger SirJames____Gerhart Hinze Mrs. Bannister____Else QueckeBennie____Klaus Dahlen und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 2Die Einladung auf ein Schloss in Schottland führt zu einemgefährlichen Zusammentreffen mit einem Gespenst, das sich bald alsgeistig zurückgebliebener Sohn der Haushälterin entpuppt. Parkerstellt fest, dass der junge Mann von Sir James, dem Gastgeber, dazugezwungen wurde. Seine Gäste braucht Sir James als Alibi für einengeplanten Mord an seinem Bruder Sir Arthur.Freitag, 18. Januar 2019 (Woche 3)/21.12.201823.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Folge 96In der "Spätschicht" mit SWR Moderator Florian Schroeder undseinen Gästen Martin Frank, Andreas Rebers, Rüdiger Hoffmann, AnkaZink und Jens Neutag wird der Irrsinn aus Politik und Alltaghumorvoll aufs Korn genommen. Die "Spätschicht" ist eine Heimat fürComedy.Montag, 21. Januar 2019 (Woche 4)/21.12.201818.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Die GerichtsvollzieherinStefanie Delp ist die Neue im Bezirk. Seit anderthalb Jahrenarbeitet die 35-Jährige als Gerichtsvollzieherin für das AmtsgerichtRockenhausen. Sie sei nicht nur Vollstreckerin, sondern auchSozialarbeiterin, Familientherapeutin und Street-Workerin, sagt Delp.Ist die Berufsanfängerin diesen vielen Herausforderungen gewachsen?Das muss sie im Außendienst unter Beweis stellen. Zweimal dieWoche fährt sie von Haus zu Haus, findet häufig verwaiste Wohnungenund überquellende Briefkästen vor. Viele Schuldner stecken den Kopfin den Sand. So wie eine Frau, die ihre Arztrechnung seit fünf Jahrennicht bezahlt. Inzwischen belaufen sich die Mahn- undGerichtsvollzieherkosten auf über 500 Euro. Wird die Schuldnerindiesmal die Tür öffnen?Auf einem Weingut trifft Stefanie Delp ihren nächsten Schuldneran. Der Winzer lebt nur von der Traubenernte, sein Einkommen mussauch für die schwer kranke Mutter reichen. Mittlerweile hat sich einSchuldenberg von über 3.000 Euro angehäuft. Und die Gläubigerverlieren langsam die Geduld. Kann die Gerichtsvollzieherin zwischenden Parteien vermitteln?Immer wieder erlebt Stefanie Delp tragische Schicksale. Sie mussWohnungen räumen, den Strom abstellen, manchmal sogar Kinder ihrenEltern wegnehmen. Und auch Haftbefehle werden von ihr ausgeführt.Stress pur für Schuldner und Gerichtsvollzieherin. Oft helfen nurEinfühlungsvermögen und die richtige Balance zwischen Gesetz undMitgefühl.Mittwoch, 23. Januar 2019 (Woche 4)/21.12.201821.00 Die Tricks mit Milch und KäseErstsendung: 03.09.2018 in NDRVollmilch, Weidemilch, Alpenmilch und zahlreiche andere Sorten -die Auswahl in den Milchregalen der Supermärkte und Discountern istriesig. Dabei wollen viele Verbraucher vor allem wissen, welche Milcham gesündesten ist, woher sie tatsächlich kommt und ob es den Kühen,die die Milch abgeben, gut geht. Häufig haben die idyllischen Bilderauf der Milchverpackung aber nicht viel mit der Wirklichkeit gemein.Ähnlich unübersichtlich sieht es bei Joghurt aus. Hier habeneinige Hersteller ziemlich dreiste Tricks auf Lager: Sie peppen ihreProdukte mit Aromen und viel Zucker auf, versuchen Kunden mit miesenMarketingmaschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.Genauso ist es beim Käse: Da liegt zum Beispiel ein und dieselbeSorte an verschiedenen Stellen im Supermarkt - zu unterschiedlichenPreisen. Einige Hersteller wollen dem Verbraucher "Light"-Variantenals gesunde Produkte verkaufen, schummeln aber billige Ersatzstoffehinein, von bedenklichen Inhaltsstoffen wie Phosphaten ganz zuschweigen. Moderator Jo Hiller hat mit seinem Team die Tricks derMilch- und Käsebranche aufgedeckt. Er spricht mit Insidern undExperten über die ernüchternde Wirklichkeit hinter der hübschenWerbewelt der Milchprodukte, die lediglich auf den ersten Blick sogesund und natürlich daherkommen.01.00 Butler ParkerGeschäft mit der Angst Fernsehserie Deutschland 1972Erstsendung: 18.07.1972 in Das Erste Autor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Carpenter____Victor BeaumontJoe____Benno Hoffmann Mike____Siegfried Fetscher Scolden____HansTimerding Albert____Kurt Zips und andere Kamera: Ulrich BurtinMusik: Werner Drexler Folge 3Albert, ein ehemaliger Kollege Parkers, ist Besitzer einesSchlemmerlokals. Von Mitgliedern einer "Beschützer-Bande" wird erunter handgreiflichen Drohungen gezwungen, erhebliche Geldbeträge zuzahlen. Parker wird auf seine Art dieser Gesellschaft das Handwerklegen.01.25 Butler ParkerZwischenfall in Brighton Fernsehserie Deutschland 1972Erstsendung: 25.07.1972 in Das Erste Autor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Buddy____Till Erwig Hale____Josef FröhlichLlindsay____Jochen Jahn und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 4Parker sieht auf einem Rummelplatz in Brighton einen herrlichenkleinen Teddybären aus Stoff, den er Vivi verehrt. Dieser Bär, einVersteck für Mikrofilme, bringt das Mädchen in Gefahr und Parker aufdie Spur eines Agentenringes.Mittwoch, 30. Januar 2019 (Woche 5)/21.12.201801.25 Butler ParkerDer Kredithai Fernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung:01.08.1972 in Das Erste Autor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Robson____Hans Schellbach Mel____HubertMittendorf Herb____Walter Feuchtenberg Epton____Tilo von Berlepschund andere Kamera: Ulrich Burtin Musik: Werner Drexler Folge 5Der Vater einer Freundin Vivis wird von Kredithaien bedrängt. Vivibittet Rander bzw. Parker um Hilfe. Um Zugang zu dem Kreis derKredithaie zu finden, gibt sich Vivi als arme Sekretärin, die inVerschuldung geraten ist, aus. Sie schmuggelt einen Sender, der ineiner goldenen Uhr versteckt ist, in das sogenannte Leihhaus undführt Parker auf die Spur des Bandenchefs.Mittwoch, 06. Februar 2019 (Woche 6)/21.12.201800.35 Butler ParkerPatientin gesucht Fernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung:08.08.1972 in Das Erste Autor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Linda____Verena Buss Dr. Conway____FranzOtto Krüger Hank____Hans Bernhardt Les____Robert Rathke und andereKamera: Ulrich Burtin Musik: Werner Drexler Folge 6Der Patientin eines düsteren Sanatoriums gelingt es zu fliehen unddurch das Eingreifen Parkers in Sicherheit gebracht zu werden. Ererfährt, dass unliebsame Verwandte dort auf Lebenszeit untergebrachtwerden. Als reiche Cousine Randers wird Vivi ebenfalls in diesesSanatorium eingeliefert. Für Vivi wird es kritisch ...01.00 Butler ParkerDie Überfahrt Fernsehserie Deutschland 1972 Erstsendung:22.08.1972 in Das Erste Autor: Günther DöngesRollen und Darsteller:Butler Parker____Dirk Dautzenberg Rechtsanwalt Rander____EckartDux Vivi Carlson____Stella Mooney Cleveland____Carl SchellLongless____Edgar Hoppe Hazel Romney____Monika Peitsch LadyRomney____Inge Schmidt und andere Kamera: Ulrich Burtin Musik:Werner Drexler Folge 7Auf der Überfahrt von Dover nach Calais stellt Parker fest, dassein kostbarer Inkaschatz in den Kofferraum seines Wagens geschmuggeltwurde. Anstatt den Schmuck dem Kapitän zu übergeben, behält er ihn,um den Täter aus seiner Reserve herauszulocken. Ein misslungenerAnschlag auf Parker führt diesen auf die richtige Spur.Freitag, 08. 23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Folge 97In der "Spätschicht" mit SWR Moderator Florian Schroeder undseinen Gästen Lisa Fitz, Gernot Hassknecht, Rolf Miller und MichaelFrowin wird der Irrsinn aus Politik und Alltag humorvoll aufs Korngenommen. Die "Spätschicht" ist eine Heimat für Comedy.