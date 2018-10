Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche 43) bis Freitag, 30. November 2018 (Woche 48)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche43)/19.10.201820.15 h: Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt.20.15 (VPS 20.14) SWR extra: Die große Dürre - Wo bleibt derRegen?Die Trockenheit hat den Südwesten fest im Griff. Die Wasserpegelder Flüsse haben ihren Tiefststand erreicht, Tiere und Pflanzenleiden unter der extremen Trockenheit, manche Landwirte können dieharten Böden nicht bearbeiten, ohne ihre Maschinen zu ruinieren.Kleingärtner gießen wie die Weltmeister und sorgen sich um ihrePflanzen. Rüdiger Glaser, geschäftsführender Direktor des Institutsfür Physische Geographie der Universität Freiburg, forscht über dieAuswirkungen von Dürre auf die Gesellschaft. Früher starben Menschenhierzulande sogar an den Folgen der Dürre, heute sorgt derKlimawandel weltweit für Migration und gesellschaftliche Umwälzungen.Wann kommt der Regen? Wie groß ist dann die Hochwassergefahr?Meteorologe Sven Plöger wagt eine Prognose.Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/19.10.201811.15 Planet WissenVerdichtete Stadt - Das urbane Wohnen der Zukunft?Alle großen Städte in Deutschland leiden unter denselbenProblemen: Zunehmender Verkehr und daher immer mehr Staus undParkplatznot sowie steigende Mieten und Wohnungs- bzw.Grundstückspreise infolge steigender Einwohnerzahl. Der Grund: DieStädte wachsen und verdichten sich, der Platz in der Stadt wird knappund daher teurer. Lösungen sind bisher nicht in Sicht. Politiker aufkommunaler und staatlicher Ebene suchen nach Konzepten. "PlanetWissen" zeigt mögliche Auswege: innovatives Planen, Bauen und Wohnensowie nicht ganz neue, aber immer noch viel zu selten umgesetzteKonzepte für moderne Mobilität.Gäste im Studio:Hans Drexler, ArchitektProf. Dr.-Ing. Klaus Bogenberger, Universität der BundeswehrMünchenDienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/19.10.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 546Mit Bettina Rust und Musik von Gregor MeyleModeratorin und Autorin Bettina Rust ist zu Gast - sie hat denweiten Weg von Berlin ins Schwarzwald-Studio angetreten. Und hateinige Tipps und Geschichten für einen Ausflug in die Hauptstadtdabei, die sie in ihrem Buch "Lieblingsorte - Berlin" gesammelt hat.Bettina Rust führte lange durch TV-Sendungen wie "Stadt, Rad, Hund"und moderiert die fast schon kultisch verehrte Radiosendung "HörbarRust". Musik kommt von Gregor Meyle: Der Vollblut-Musiker ausBacknang wurde durch eine Castingshow bekannt, in seiner eigenenSendung "Meylensteine" besucht er mit seinem VW-Bus Künstler, jetztdüst er direkt nach Baden-Baden: Gregor Meyle präsentiert live seinenaktuellen Song "Wie kann das geschehen".Moderator Pierre M. Krause hat sich mal wieder ins echte Lebengewagt: Er begleitet einen Staubsaugervertreter bei der Arbeit, imFronteinsatz gegen Staub und Milben. Wie überzeugend sein Auftrittist, zeigt die neue Ausgabe der "Pierre M. Krause Show - SWR3Latenight".Mittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43)/19.10.201809.28 h: für RP geänderten Untertitel beachten!09.28 RP: SWR Rheinland-Pfalz extra: Live aus dem LandtagAussprache zum Doppelhaushalt 2019/2020Moderation: Ina-Gabriele BarichDonnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/19.10.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:Mit schönen Bildern die Welt retten? Naturfotograf Markus Mautheund sein Projekt "An den Rändern der Welt""Stühle der Macht - und wer darauf sitzt" - eine Kulturgeschichtedes Sitzens - im Vitra Design Museum in Weil am RheinLicht und Schatten, Traum und Albtraum - "Herzog Blaubarts Burg",eine Operninszenierung des belgischen Künstlers Hans Op de Beeck imAlten Paketpostamt in StuttgartDas weltweit renommierteste Festival für Neue Musik - dieDonaueschinger Musiktage 2018Kulturtipps23.45 Junger DokumentarfilmHelden der Krise Folge 0/1In dem Film "Helden der Krise" begleitet die Filmemacherin RebekkaKaufmann eine Familie aus Athen in ihrem Alltag. Der Vater,Panagiotis, ist immer wieder arbeitslos und seine Frau Georgiaverdient mit einer Vollzeitstelle gerade mal 450 Euro im Monat. Indieser angespannten Situation lernt die Tochter Vasiliki für ihreAbiturprüfungen. Sie versucht, die Sorgen ihrer Eltern so gut es gehtauszublenden, doch das ist alles andere als einfach.Ihre Wohnung, das Lebenszentrum der Familie und eigentlich eineArt Lebensversicherung, steht vor der Zwangsversteigerung. Denn als2011, drei Jahre nach der Finanzkrise, das Familienrestaurant Pleiteging, wurde dieser letzte Rückzugsort mit einer Hypothek belastet.Seitdem bestimmen Probleme und Existenzsorgen den Alltag. Die Familieist hoch verschuldet.Wie tausende andere griechische Familien leben Panagiotis, seineFrau Georgia und Tochter Vasiliki nur einen Schritt von der Straßeentfernt. Eine Wohnung ist in Griechenland so etwas wie eineSozialversicherung, meistens die einzige. Doch auf Druck derinternationalen Kreditgeber werden Häuser und Wohnungen von tausendenverschuldeten Familien zwangsversteigert. Für diesen Fall steht imKeller der Familie schon ein Zelt bereit.Der Film reflektiert anhand eines einzelnen Familienschicksals aufeinfühlsame und persönliche Weise die aktuelle Situation vielerMenschen in Griechenland und die Folgen der Griechenland-Krise, dieletztlich ja auch eine Krise Europas ist.Samstag, 27. Oktober 2018 (Woche 44)/19.10.201818.05 h: für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageDie Zombie-Schule Haßloch lernt das GruselnMontag, 12. November 2018 (Woche 46)/19.10.201813.00 h: korrigierten Titel und geändertes Erstsendedatumbeachten!13.00 QuizduellDer Olymp mit Jörg Pilawa Erstsendung: 07.11.2016 in Das ErsteMontag, 26. November 2018 (Woche 48)/19.10.201813.00 h: geändertes Erstsendedatum beachten! (Tausch mit dem27.11.)13.00 Quizduell-Olympmit Jörg Pilawa Erstsendung: 09.09.2016 in Das ErsteDienstag, 27. November 2018 (Woche 48)/19.10.201813.00 h: geändertes Erstsendedatum beachten! 