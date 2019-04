Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 13. April 2019 (Woche 16) bis Donnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 13. April 2019 (Woche 16)/02.04.201913.30 h - 16.30 h: Für RP+BW geänderten Programmablauf beachten!13.30 (VPS 13.29) BW+RP: Auto-Ikonen: NSU Ro 80 Das WankelautoErstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga liveEnergie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern16.00 BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)00.45 h : Keine WH, da die Sendung am Nachmittag entfällt.00.45 Am Ende siegt die LiebeSpielfilm Deutschland 2000 Erstsendung: 14.04.2000 in Das ErsteAutor: Christiane SadloRollen und Darsteller:Anna Linke____Marianne Sägebrecht Lilli Linke____Denise Zich MaxSander____Rolf Hoppe Tom Grosse____Tim Egloff Nicki____Elodie EickFrank Fürst____Ralf Bauer Pia Thaler____Johanna May und andereKamera: Rainer Gutjahr Musik: Wolfgang HammerschmidSamstag, 20. April 2019 (Woche 17)/02.04.201913.30h - 16.15 h: Geänderten Programmablauf beachten, ab 14.00 hgetrennt von SR13.30 (VPS 13.29) Auto-Ikonen: Mercedes 300 SL Der FlügeltürerErstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR14.00 BW+RP: Sportclub live - 3. LigaVfL Osnabrück - VfR Aalen14.00 SR: SAARTHEMASaarland - das unterschätzte Bundesland?! Erstsendung: 04.04.2019in SR14.45 SR: Die Saar - ein Fluss und seine Geschichte Erstsendung:20.01.2019 in SWR/SR16.00 BW+RP: Reisetipp SüdwestWandern im Pfälzerwald Erstsendung: 29.04.2018 in SWR/SRDonnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)/02.04.2019Odysso rückt auf 22.00 h, 21.00 h: Neuer Beitrag! ("Morden imNorden" entfällt)21.00 (VPS 20.59) Die härtesten Jobs von damals Florian Weberschuftet sich durch die Geschichte Erstsendung: 03.10.2017 inSWR/SR Folge 1Tagestipp22.00 (VPS 21.00) odysso - Wissen im SWR Es liegt was in derLuft!Moderation: Dennis WilmsFreitag, 26. April 2019 (Woche 17)/02.04.201922.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher GefangenDonnerstag, 02. Mai 2019 (Woche 18)/02.04.2019Odysso rückt auf 22.00 h, Neuer Beitrag um 21.00 h, "Morden imNorden" entfällt.21.00 (VPS 20.59) Die härtesten Jobs von damals Florian Weberschuftet sich durch die Geschichte Erstsendung: 31.10.2017 inSWR/SR Folge 222.00 (VPS 21.00) odysso - Wissen im SWR Mit digitaler MedizinKasse machen - zum Wohle des Patienten?Moderation: Dennis WilmsSamstag, 04. Mai 2019 (Woche 19)/02.04.201914.00 h - 16.00 h: BW steigt aus gemeinsamem Programm für dieseSendung aus:14.00 (VPS 13.59) BW: Sport extra: 3. Liga live Karlsruher SC -SG Sonnenhof GroßaspachDonnerstag, 09. Mai 2019 (Woche 19)/02.04.2019Odysso rückt auf 22.00 h, Neuer Beitrag um 21.00 h, "Morden imNorden" entfällt.21.00 (VPS 20.59) Die härtesten Jobs von damals Florian Weberschuftet sich durch die Geschichte Erstsendung: 01.11.2017 inSWR/SR Folge 3Tagestipp22.00 (VPS 21.00) odysso - Wissen im SWR Reiselust stattReisefrust - Tourismus auf dem PrüfstandModeration: Dennis WilmsPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell