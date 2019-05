Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20) bis Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20)/09.05.201918.05 RP: Die SWR-ReportageDer Herr der blauen Linie - ein Rennleiter im Marathon-Stress"Einen Marathon managen - das braucht Energie, Enthusiasmus undeinen kühlen Kopf. Aber all das hat Dieter Ebert. Seit 15 Jahren nunschon plant und koordiniert der 58-Jährige "seinen" MainzerGutenberg-Marathon. Früher ist er privat selbst mitgelaufen. 3Stunden und 39 Minuten für die volle Distanz. Jetzt hat er den Hutauf als Rennleiter. Und der freut sich, dass sich in diesem Jahr beider 20. Auflage des Mainz-Marathons über 8.000 Läufer angemeldethaben.Für die braucht es aber auch über 1.000 Helfer: Polizei,Rettungskräfte, Streckenposten. Als Cheforganisator muss Dieter Ebertgefühlt überall gleichzeitig sein, den Überblick behalten in demganzen Gewusel. Er ist verantwortlich dafür, dass der Startschusspünktlich fällt und dass nicht doch noch eine spontane Baustelle zurStolperfalle wird . Aber Ebert stellt sich der Herausforderung mitguter Laune und schnellen Beinen. Und immer der wichtigsten Aufgabevor Augen: "Alle Läufer gesund ins Ziel zu bekommen".Samstag, 18. Mai 2019 (Woche 21)/09.05.201918.05 RP: Die SWR-ReportageStatt der Prise eine Schippe - Ein Tag in der Mensaküche TrierVera Tenzler kocht mit Herz und im XXL-Format - und zwarStudentenfutter der anderen Dimension: 350 Kilo Bolognese, 50 LiterSahne-Dipp, 30 Kilo Kartoffeln! Innerhalb von 4 Stunden quirlt,schneidet und würzt die 38-Jährige zusammen mit ihren Kollegen vonder Mensaküche der Trierer Uni acht verschiedene Gerichte für 3.000hungrige Studentinnen und Studenten. Ein Kraftakt und ein Wettlaufgegen die Zeit. Früher hat Vera Tenzler in einem Gourmetrestaurantgearbeitet, aber sich dann vor Jahren bewusst für die Großkücheentschieden. Und damit für das "Abenteuer für Tausende zu kochen unddabei trotzdem die Qualität zu halten". Die "SWR-Reportage" begleitetdie Mensa-Köchin eine Schicht lang.18.15 RP: LandesartHeute entscheidet sich, was die Menschen morgen kommendenGenerationen hinterlassen. Das ist nicht nur in Sachen Klimaschutzeine Herausforderung, sondern auch - im Kleineren - beim Umgang mitDenkmälern. "Landesart" schaut sich heute in Bad Neuenahr um, wo derUmgang mit Denkmälern - für viele das Gesicht der Stadt - seit JahrenUnmut erzeugt. Die einmaligen Bauhaus-Kuranlagen sollen abgerissenwerden. Eine Bürgerinitiative stemmt sich tapfer dagegen und bekommttatkräftige Hilfe von renommierten Denkmalschützern undSanierungsfachleuten. Doch sind die Anlagen noch zu retten? Der neueBebauungsplan steht schon, die Abrissgenehmigung ist erteilt.Nicht nur die Bauhaus-Kuranlagen in Bad-Neuenahr sind vom Abrissbedroht, sondern überall in Rheinland-Pfalz gibt es Streit umskulturelle Erbe. Was soll erhalten bleiben, damit die Städte nichtihr Gesicht verlieren? Manchmal ist sogar der Denkmalschutz machtlos.Da hilft vieleicht nur ein anderer Blick, ein anderes Bewußtsein fürden Umgang mit historischer Bausubstanz.Donnerstag, 06. Juni 2019 (Woche 23)/09.05.201923.15 h: Korrektur der Gäste beachten (jetzt ohne MichaelKöhlmeier)23.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Christoph Hein und Raoul SchrottChristoph Hein: Gegen-Lauschangriff / Übersetzung von PhilippLyonel Russell: "Am Ende ein Blick aufs Meer" Der große deutscheSchriftsteller Christoph Hein feierte im April seinen 75. Geburtstag.Im Frühjahr sind seine Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschenKriege mit dem Titel "Gegen-Lauschangriff" erschienen und außerdemhat er den Roman von Philipp Lyonel Russell - der Name ist einPseudonym - übersetzt: "Am Ende ein Blick aufs Meer". DerUnterhaltungsroman erzählt das Leben des englischen SchriftstellersP.G. Wodehouse frei nach. Denis Scheck wiederum ist ein begeisterterFan von Wodehouse, der zahlreiche humoristische Romane geschriebenhat. Gründe genug, um Christoph Hein zu einem Gespräch ins PalaisBiron einzuladen.Raoul Schrott: Martin Schneitewind: "An den Mauern des Paradieses""An den Mauern des Paradieses" von Martin Schneitewind ist desseneinziger Roman. Über den Autor ist fast nichts bekannt. DaSchneitewind sein Manuskript auf Französisch verfasst hatte, kommtRaoul Schrott mit ins Spiel, der eine Vielzahl antiker Texte, u.a."Ilias", "Gilgamesch", übersetzt hat und der sich in den im Romanvorkommenden sumerischen und assyrischen Texten auskennt. Schrott istfasziniert von den Themen und überzeugt, dass ein Buch auch ohneKenntnisse über den Verfasser fesselnd sein kann. In dem vorliegendenDetektivroman reist ein Orientalist an den Persischen Golf, um überein riesiges Dammbauprojet zu berichten. Der Golf soll trockengelegtwerden, um Neuland und Wasser zu gewinnen. Im Zuge diesesgigantischen Baus sind auf der Insel Dilmun neue Tontafeln entdecktworden, die angeblich Auskunft über den Ursprung des biblischen Adamsgeben sollen. Außerdem wird der Orientalist in Nachforschungen übereine vermisste Person verwickelt Raoul Schrott ist mit seinemKollegen Michael Köhlmeier derzeit auf Lesereise und macht einenUmweg über Baden-Baden, um den ungewöhnlichen Roman vorzustellen undLicht ins Dunkel um den unbekannten Autor zu bringen.Samstag, 15. Juni 2019 (Woche 25)/09.05.201918.15 h: Für BW nachgelieferten untertitel und Erstsende-Datumbeachten!18.15 BW: Landesschau MobilÜberlingen Erstsendung: 23.06.2018 in SWR BWMittwoch, 19. Juni 2019 (Woche 25)/09.05.201922.00 "mal ehrlich... wer fährt noch auf die Bahn ab?" Der SWRBürgertalk mit Birgitta WeberDie Deutsche Bahn ist weiter auf Krisenkurs. Technische Probleme,Personalmangel, Baustellen, marode Bahnhöfe - die Krise istvielschichtig. Inzwischen hat laut offizieller Statistik jeder vierteZug Verspätung. Im ersten Quartal des Jahres hat die Bahn 900Fernverkehrszüge sogar ersatzlos gestrichen. Und der Bund alsBesitzer der Bahn beklagt sich über zurückgehende Profite. DieUnzufriedenheit mit dem Unternehmen wächst auf allen Seiten.Andererseits gilt die Bahn als sicheres, umweltfreundlichesVerkehrsmittel. Sie hat auch immer noch zahlreiche treue Kunden.Trotz zurückgehender Gewinne wächst sogar die Zahl der Bahnreisenden.Und mit dem zunehmenden Druck auf umweltschädliche Fahrzeuge solltendie Chancen der Bahn auf eine bessere Zukunft steigen.Was läuft alles schief bei der Bahn und warum? Wie lässt sich dasUnternehmen auf Kurs bringen? Diesen und anderen Fragen gehtModeratorin Birgitta Weber im SWR Bürgertalk am 19. Juni nach. Dabeiwird sie von Bahnkundinnen und Bahnkunden Erfahrungsberichte hören,mit den Verkehrsministern aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg,Wissing und Hermann, sowie mit dem Bahn-Bevollmächtigten ThorstenKrenz diskutieren.Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)/09.05.201918.30 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!18.30 (VPS 18.29) BW: Liebe auf dem Land - Erinnerungen ausBaden-WürttembergPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell