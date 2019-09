Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 07. September 2019 (Woche 37) bis Dienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 07. September 2019 (Woche37)/04.09.2019"Best of..." besteht nun aus zwei Teilen, statt aus einem Teil00.30 Best of 25 Jahre SWR3 New Pop Festival - Die lange NachtErstsendung: 07.09.2019Unter anderem mit:Imagine Dragons, Alanis Morissette, One Republic, Reamonn, FugeesFolge 1/203.15 (VPS 00.30) Best of 25 Jahre SWR3 New Pop Festival - Dielange NachtUnter anderem mit:Cro, Amy Winehouse, Mando Diao, Xavier Naidoo, Passenger Folge2/2Sonntag, 08. September 2019 (Woche 37)/04.09.201909.15 h: Programmbeitrag wurde vorgezogen!09.15 (VPS 10.00) Deutschland, deine Künstler Bülent CeylanErstsendung: 11.09.2016 in Das Erste10.00 h: Geänderter Beitrag zum Tode Peter Lindberghs beachten!10.00 (VPS 05.59) Zum Tode von Peter Lindbergh Deutschland,deine Künstler Peter Lindbergh Erstsendung: 29.11.2015 in DasErsteEr gehört als einziger Deutscher zu einer erlesenen Gruppe vonStarfotografen, die mit ihren Inszenierungen Mode und Werbungweltweit prägen. Seine Bildergeschichten in kontrastreichemSchwarzweiß haben großen Wiedererkennungswert, jedoch nicht vielewissen, wer Peter Lindbergh ist. Sein Foto mit den Supermodels inweißen Hemden hat die "Vogue" kürzlich zum besten Bild der 90er Jahregekürt."Deutschland, deine Künstler" zeigt, was diesen Fotografenausmacht, der sich in seinem Stil an expressionistischen deutschenFilmen der 20er und am Ausdruckstanz jener Zeit orientiert. Auf demFundament einer avantgardistische Ästhetik und in dem dasUnprätentiöse des bodenständigen Menschen Lindbergh immer miteinfließt, entsteht etwas Neues, ein unverwechselbarer "veritéapproach".Alles begann vor mehr als 40 Jahren - mit einer billigen,gebrauchten Kamera. Peter Brobeck, der sich Lindbergh nennen wird,beginnt als Schaufenster-Dekorateur bei Karstadt, fotografiert einesTages die Kinder seines Bruders und entdeckt so seine Liebe zumPorträt. 1944 wurde er im heutigen Polen geboren und wuchs nachFlucht und Vertreibung im Ruhrgebiet auf, nahe den Rheinwiesen vonDuisburg, die Industrieanlagen der Krupp-Stahlwerke im Blick. Seineersten Bilder erschienen im Kultmagazin Twen, dann auch im Stern. Undplötzlich interessierten sich internationale Magazine wie Vogue,Harper`s Bazaar, Rolling Stone und Vanity Fair für den Blick desDeutschen, der einen Look in etwas Bedeutendes verwandeln kann.Der Film führt durch das Turboleben von Peter Lindbergh, zuShootings in London und New York in die glitzernde Welt der Mode undder Werbung. Aus tausenden Shots wird Lindberg nach eingehenderSichtung nur wenige Aufnahmen auswählen. Auch da ist seinunbestechlicher Blick gefragt. Gero von Boehm begleitet ihn in seinPariser Privathaus, wo Lindbergh seit Jahrzehnten lebt, und nachDuisburg zu den Landschaften seiner Heimat."Ich möchte wirkliche Personen fotografieren, nicht das Model",sagt Lindbergh. "Was mich interessiert, ist die Wirklichkeit hinterder Fassade." Sein Freund Wim Wenders sieht in seinen Fotografien"das Reich eines Mannes, der die Modefotografie - oder besser:überhaupt die Fotografie - hinter sich gelassen und transzendierthat". Und deshalb findet Lindbergh heute auch andere Ausdrucksformen.Einmal ließ er einen zum Tode verurteilten Kindermörder 38 Minutenlang in eine Filmkamera starren. Lindbergh wollte herausfinden, obman dem Mörder das Böse ansieht, und kommt zu dem Ergebnis:"Letztlich ist es doch nur eine Frage des Zufalls, ob das Böse beidir ausbricht."Zu Wort kommen unter anderem der Filmregisseur und Fotograf WimWenders, der Fotograf Jim Rakete, das Super-Model Lara Stone und derVerleger Lothar Schirmer.13.00 h: Beitrag ohne VT-UT!13.00 Trecker, Schlepper, DieselrösserErstsendung: 28.03.2016 in NDRMontag, 16. September 2019 (Woche 38)/04.09.201903.45 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!03.45 (VPS 03.44) SR: Manchester und Leeds - Englands gutbetuchte Städte Erstsendung: 11.09.2008 in 3satMittwoch, 18. September 2019 (Woche 38)/04.09.201922.00 "mal ehrlich...wer stoppt den Klimawandel?" Der SWRBürgertalk mit Florian Weber2019 war schon wieder ein Hitzerekordjahr in Deutschland. GroßeTrockenheit und immer häufiger hohe Temperaturen machen Mensch undUmwelt zu schaffen. Expert*innen schlagen Alarm. Waldbesitzendesprechen von einer "Jahrhundertkatastrophe". Das Klima verändert sichweltweit und rasant, der Mensch ist zugleich Verursacher und Opferdieser Entwicklung. Immer mehr junge Menschen sehen ihre Zukunftdurch die Klimaveränderung gefährdet und melden sich nachdrücklich zuWort, zum Beispiel in der Schüler-Bewegung "Fridays for future" mitder jungen Schwedin Greta Thunberg an der Spitze. Der Druck wirkt:Das Thema Klimaschutz ist auf der politischen Prioritätenskala inDeutschland auf Platz 1 gestiegen.Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ... wer stoppt den Klimawandel?"spricht Moderator Florian Weber mit Menschen, die sich ganzpersönlich gegen den Klimawandel stemmen - durch privates Handeln,durch öffentlichen Protest oder durch politische Arbeit. IhreErfahrungsberichte stehen im Mittelpunkt der Sendung.Die Rolle der Politik erklären unter anderem Sylvia Kotting-Uhl,Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag (Bündnis 90/DieGrünen), und Andreas Steier, Bundestagsabgeordneter aus Trier (CDU).Als fachkundigen Berater begrüßt Florian Weber den Umweltexperten desSüdwestrundfunks, Werner Eckert.Freitag, 20. September 2019 (Woche 38)/04.09.201922.00 h: Korrigierten Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Einmachglasbis Flugverzicht - wie retten wir unsere Zukunft?Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/04.09.201904.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!04.00 (VPS 03.59) SR: Madagaskar - Naturparadies im IndischenOzean Erstsendung: 15.01.2009 in 3satDienstag, 01. Oktober 2019 (Woche 40)/04.09.201904.25 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!04.25 (VPS 04.24) SR: Namibia - Arche Noah Afrikas Erstsendung:05.02.2009 in 3satSamstag, 05. Oktober 2019 (Woche 41)/04.09.201918.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten (LS Mobil Eberdingenauf 12.10. versch.)18.15 (VPS 18.14) BW: Sehnsuchtsfluss Donau - Mit der "UlmerSchachtel" Richtung Schwarzes MeerMontag, 07. Oktober 2019 (Woche 41)/04.09.201905.15 h: Für BW+RP nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!05.15 BW+RP: Einfach schön! Mein neuer Balkon: DonaueschingenErstsendung: 02.09.2019Dienstag, 08. Oktober 2019 (Woche 41)/04.09.201904.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!04.00 (VPS 03.59) SR: British Virgin Islands Geschichten aus derKaribik Erstsendung: 12.03.2009 in 3satSamstag, 12. Oktober 2019 (Woche 42)/04.09.201918.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil EberdingenDienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)/04.09.201903.40 h: Für SR geänderten, längeren Beitrag beachten!03.40 (VPS 03.39) SR: Land & Lecker (WH von SA) Wo gehobelt undgekocht wird in Westfalen Erstsendung: 25.11.2017 in WDRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell