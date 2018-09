Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 06. Oktober 2018 (Woche 41) bis Dienstag, 06. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 06. Oktober 2018 (Woche41)/28.09.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageWeinlese am Abgrund Traubenernte im steilsten Weinberg EuropasFreitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/28.09.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Was mir im Lebenwichtig warWas zählt im Leben? Viele stellen sich diese Frage. Doch waswirklich wichtig ist, das erkennt man oftmals erst spät. - Undmanchmal auch zu spät. Karriere, Erfolg und Anerkennung imBerufsleben? Oder Familie, eigene Kinder und ein Häuschen im Grünen?Was ist es, was die Menschen erfüllt und glücklich macht? Die meistenwünschen sich, etwas zu hinterlassen, einen Fußabdruck. Und Menschen,die sich gerne zurückerinnern, wenn man einmal nicht mehr da ist.Fällt es im Angesicht des nahenden Endes leichter, zu erkennen, waswirklich wichtig ist? Wie nutzt jemand, der schwer krank ist und nurnoch wenige Jahre oder gar Monate zu leben hat, seine verbleibendeZeit? - Nur mit Dingen, die ihn glücklich machen? Stellt eineschwerwiegende Diagnose das bisherige Leben in Frage und vielleichtsogar völlig auf den Kopf? Wie blickt ein hoch betagter Mensch amEnde seines Lebens zurück auf das, was war? Was war ihm wichtig - undhat er genau das auch gelebt? Was, wenn man am Lebensende erkennt,dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat, Dinge verpasst hat,Chancen ungenutzt verstreichen ließ? Bereut man in Anbetracht derschwindenden Zeit die verpassten Möglichkeiten? Kann man sienachholen? Oder muss man sich damit abfinden, dass es für mancheChancen einfach zu spät ist? Mit etwas Glück können Angehörige mancheWünsche eines geliebten Menschen auch noch nach seinem Tod erfüllen.Wenn sie zum Beispiel seine Lebensaufgabe zu ihrer eigenen machen undsie in seinem Sinne und in seinem Andenken weiterführen. Etwas, dasbleibt.Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/28.09.201818.05 h: Für RP korrigierten Sendetitel beachten (nun ohneUntertitel)18.05 RP: SWR Extra: Die Bergung der LokFreitag, 26. Oktober 2018 (Woche 43)/28.09.201800.00 h: Geänderten Beitrag beachten (VPS-Zeit bleibt)00.00 Nachtcafé - Das BesteBotox zu go - wohin führt der Schönheitswahn? Erstsendung:17.06.2011 in SWR/SRWieland Backes mit seinen Gästen:Dr. Annette Kotzur, Franz Laake, Katharina Ohana, Sabine Fisch,Jeannine Nujic, Peter Silbereisen, Prof. Peter Weibl, Arnold + OskarWessDienstag, 06. November 2018 (Woche 45)/28.09.201822.30 h + 02.55 h: Zusätzlichen Gast beachten!22.30 Freunde in der MäulesmühlePräsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann Gäste: EvaEiselt und Marc Haller02.55 Freunde in der Mäulesmühle (WH) Präsentiert von Albin Braigund Karlheinz Hartmann Gäste: Eva Eiselt und Marc Haller05.25 h: Für RP + BW zusätzlichen Gast beachten!05.25 BW+RP: Freunde in der Mäulesmühle (WH) Präsentiert vonAlbin Braig und Karlheinz Hartmann Gäste: Eva Eiselt und Marc HallerPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell