Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 06. Juli 2019 bis Sonntag, 11. August 2019 (Woche 33)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 06. Juli 2019 (Woche 28)/01.07.201917.30 EssgeschichtenCappuccino und Co. - Der Kult um den Kaffee Erstsendung:05.11.2018 in SWR RPWie trinkt man seine Tasse Cappuccino, Espresso oder LatteMacchiato am liebsten? Im Pappbecher auf die Schnelle odergenießerisch langsam im schicken Café? Bevorzugt man das Herzchen imSchaum - vom Barista liebevoll zubereitet? Oder eher einen ehrlichenFilterkaffee im Becher aus Steingut? Die Bandbreite desKaffeegenusses ist unermesslich.Dr. Steffen Schwarz ist ein Kaffee-Passionierter, der, wie ersagt, "die Kaffee-Welt ein bisschen besser machen möchte." Erbetrachtet die Kaffeebohne bis in ihre molekularen Einzelteile,schließlich kommt er aus der Medizin. Gerade entwickelt er mitLandwirt Gerhard Daumüller vom Keltenhof in Filderstadt einebahnbrechende Methode, wie auf Unkrautvernichter beim Kaffeeanbauverzichtet werden könnte. Mit Kaffeebauern in der ganzen Welt hat erein Netzwerk gegründet, das die Ungerechtigkeiten beim Anbau inLändern des globalen Südens beseitigen soll - mit erstklassigen undökologischen Züchtungen. Steffen Schwarz will der Welt aber auchzeigen: "Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee!" VonKaffeemeisterschaften, bei denen die Baristi hinter der Kaffeethekeals Gastro-DJs gefeiert werden, hält er nichts.Viele sehen das allerdings anders: Markus Badura aus Deidesheimund der Neuling Thomas Burckhardt zum Beispiel. Sie wollen es derKaffeewelt bei den Deutschen Kaffeemeisterschaften in Bremen zeigenund kämpfen in den Kategorien Barista und Latte Art. "Essgeschichten"ist dabei und schaut ihnen über die Schulter, wenn sie dieEspressomaschine zum Brodeln bringen.Die kleine Kaffeerösterei in Speyer "Springers Kaffeemanufaktur"punktet mit Bescheidenheit im Kaffeezirkus. Mit bodenständigem Charmeund direkt vermarkteten Kaffeesorten von Kaffeefarmen in aller Welt.18.05 RP: Die SWR-ReportageMinus 23 Grad im Hochsommer Der coolste Job in Rheinland-PfalzErstsendung: 07.07.2018 in SWR RPMütze, Handschuhe und Winterjacke - und das im Juli? Für StephanSchmölz ist das Alltag: Er arbeitet bei minus 23 Grad alsKomissionierer im Tiefkühllager Rheinböllen. Ob Fertigpizza,tiefgefrorenes Gemüse oder Eis, die Kühlkette der Lebensmittel darfauf keinen Fall unterbrochen werden. Die richtige Kleidung undregelmäßige Pausen sind für den Lageristen ein Muss. Alle eineinhalbStunden wärmt er sich im wärmeren Frischfleischlager bei einem Gradauf. Auch bevor er in die Pause nach draußen geht. Ein direkterTemperatursturz von im Sommer bis zu 50 Grad kann gefährlich werden.Ein cooler Job, der körperlich einiges erfordert. "Die SWR-Reportage"begleitet Stephan Schmölz eine Schicht lang an seinem eiskaltenArbeitsplatz.Montag, 08. Juli 2019 (Woche 28)/01.07.2019Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt:10.30 Lothringen - neuentdecktErstsendung: 19.12.2018 in SWR/SRDienstag, 09. Juli 2019 (Woche 28)/01.07.201918.15 natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung:07.08.2018 in SWR BWSchon der Vater und der Großvater von Erwin Schwarz waren mitihren Schafen im Westerwald unterwegs. Heute ist er mit seiner Herdefür die Pflege des ehemaligen Truppenübungsplatzes "Stegskopf" beiDaaden zuständig. Hier hat er Weideland gepachtet. "natürlich!" hatihn begleitet und wollte wissen: Wie geht es eigentlich den Schäfernim Westerwald? Schließlich schwinden die Weideflächen und auch dieRückkehr des Wolfes bereitet vielen Herdenbesitzern Sorgen. Immerweniger junge Menschen wollen Schäfer werden. Um die Existenz desBerufsstands langfristig zu sichern, fordern die Schäfer einestaatliche Weidetier-Prämie. Dabei geht es um einen finanziellenZuschuss pro Tier und Jahr: ein Thema bei "natürlich!".Außerdem beschäftigt sich die Sendung am Beispiel der Stuttgarter"Wilhelma" mit der Frage: Wie sieht moderne und vor allemartgerechtere Tierernährung im Zoo heute aus? Expertin auf diesemGebiet ist Christina Winckler. Sie kauft und verteilt das Futter füralle "Wilhelma"-Tiergehege.Weitere Themen sind die ungelösten Probleme bei der Entsorgung dergewaltigen Rotorblätter von ausrangierten Windkraftanlagen, einvorbildhaftes Projekt solidarischer Landwirtschaft im Westerwald unddas erstaunliche Leben einer unserer größten Insektenarten: demHirschkäfer.Donnerstag, 11. Juli 2019 (Woche 28)/01.07.2019Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt:07.35 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)Sonntag, 14. Juli 2019 (Woche 29)/01.07.2019Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt:10.00 Josef H. Reichholf - Der Vogelflüsterer Erstsendung:05.06.2018 in BR04.15 Mitternachtsspitzen (WH) Erstsendung: 29.06.2019 in WDRMontag, 15. Juli 2019 (Woche 29)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!06.00 Die Bambusflößer von BangladeschFolge 1/2Dienstag, 16. Juli 2019 (Woche 29)/01.07.201922.55 h + 03.40 h: Korrigierten Sendetitel und nachgelierfertenUntertitel beachten!22.55 Kroymann - Der GeburtstagSketch-Comedy mit Maren Kroymann Erstsendung: 11.07.2019 in DasErste03.40 Kroymann - Der Geburtstag (WH) Sketch-Comedy mit MarenKroymann Erstsendung: 11.07.2019 in Das ErsteMittwoch, 17. Juli 2019 (Woche 29)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!15.15 Deutsche Traktor-LegendenVon den Anfängen bis in die frühen 50er Jahre Erstsendung:25.12.2008 in HR Folge 1/2Donnerstag, 18. Juli 2019 (Woche 29)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!15.15 Deutsche Traktor-LegendenVon den 50er bis in die späten 80er Jahre Erstsendung: 26.12.2008in HR Folge 2/2Samstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/01.07.2019Die Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!23.35 ...und Charlie sagte: Go for Landing! Charles M. Duke unddas Abenteuer Apollo00.20 Unser Mann für den Mond - Matthias Maurer01.35 Die Mondlandung im Deutschen Fernsehen Zusammenschnitt derÜbertragung von 196904.45 ...und Charlie sagte: Go for Landing! (WH) Charles M. Dukeund das Abenteuer Apollo05.30 Unser Mann für den Mond - Matthias Maurer (WH)Montag, 22. Juli 2019 (Woche 30)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!06.00 Die Bambusflößer von BangladeschFolge 2/2Dienstag, 23. Juli 2019 (Woche 30)/01.07.2019Tagestipp22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde Sketche mit AliceHoffmann und Timo SturmDer Sarg, den Jean für seinen überraschend verstorbenenVereinskameraden Willibald gezimmert hat, steht aufgebaut in derSchreinerei und Vanessa wartet auf die Witwe, die das Prachtstück inAugenschein nehmen will. Vanessa wartet auch auf Jean, der eigentlichdabei sein müsste, aber nicht auftaucht. Stattdessen hört sieplötzlich merkwürdige Geräusche aus dem Sarg.Katastrophe im Büro: Der Computer ist abgestürzt. Jean kann nichtins Internet. Stattdessen hängt er in der Warteschleife der Hotline.Aber auch Vanessa wartet dringend auf freie Bahn ins Netz, denn sieist per Onlinedating mit einem neuen Verehrer verabredet.Gast der Sendung ist Ingrid Kühne, die eine echte Krise durchlebt.Ihr Sohn hat gerade Führerschein gemacht - und Ingrid istBegleitperson auf dem Beifahrersitz.Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/01.07.2019Die Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!07.30 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)14.30 Mit dem Zug von San Francisco nach Chicago Erstsendung:19.10.2011 in arteFreitag, 26. Juli 2019 (Woche 30)/01.07.201921.00 h: Korrigierten Untertitel beachten!21.00 Landleben 4.0Zellertal - Netzwerk am SchneckenwingertSamstag, 27. Juli 2019 (Woche 31)/01.07.2019Die Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!Tagestipp22.20 Mainzer SommerlichterModeration: Anna Lena DörrReporter: Arndt Reisenbichler02.15 Mainzer Sommerlichter (WH)Moderation: Anna Lena DörrReporter: Arndt ReisenbichlerSonntag, 28. Juli 2019 (Woche 31)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!09.15 Ein Leben für den AugenblickDie Bilder des Fotografen Tony Vaccaro Erstsendung: 02.09.2018in rbbDienstag, 30. Juli 2019 (Woche 31)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!03.25 So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 19.09.2017 inSWR/SRGäste u.a.: Albin Braig und Karlheinz Hartmann und Willy SailerDonnerstag, 01. August 2019 (Woche 31)/01.07.2019Die Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!07.30 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)Montag, 05. August 2019 (Woche 32)/01.07.2019Die Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!14.20 Mit dem Zug von New Orleans nach New York14.30 Mit dem Zug auf Südhollands Inseln Erstsendung: 05.11.2009in arteDonnerstag, 08. August 2019 (Woche 32)/01.07.2019Die Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!07.30 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)18.15 h: Für RP Korrektur im Sendetitel beachten (Schreibweise)!18.15 RP: Marktfrisch in NastättenDie Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!23.45 BaumgeschichtenVom Schwarzwald bis in die Eifel Erstsendung: 12.10.2016 inSWR/SRFreitag, 09. August 2019 (Woche 32)/01.07.2019Die Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt!07.30 BW+RP: Die Rezeptsucherin (WH von DO)18.15 BW+RP: Fahr mal hinEin und Alles - Die Mittlere Schwäbische Alb Erstsendung:19.10.2018 in SWRSonntag, 11. August 2019 (Woche 33)/01.07.201917.15 Expedition MittelmeerDer Osten Erstsendung: 23.11.2014 in Das Erste Folge 2/2Das Mittelmeer ist einer der erstaunlichsten Lebensräume der Erdeund Reiseziel von Millionen Menschen. Jeder meint es zu kennen, dochseine Entstehung, seine Tierwelt und die Spuren, die der Mensch überJahrtausende hinterlassen hat, sind voller Geheimnisse. Der zweite
Teil der Reise beginnt in der Ionischen See zwischen Italien und
Griechenland. Das Team hofft auf Pottwale zu treffen. Doch weil nur
etwa 400 Tiere hier überlebt haben, gestaltet sich die Suche
schwierig. Denn niemand weiß, wann und wohin die Giganten wandern.
Leichter ist es bei der "unechten Karettschildkröte". Es gelingt,
Weibchen bei der Eiablage zu beobachten. Doch die Brutzeit der
Schildkröten und die Hauptsaison des Tourismus fallen fatalerweise
genau zusammen. In Ägypten und Israel werden die Filmemacher Zeugen
des Tötens von Millionen von Singvögeln. Weiter nördlich, in der Nähe
der Inselgruppe der Sporaden, gelingen den Tauchern und Kameramännern
Aufnahmen vom seltensten Säugetier des Mittelmeeres, der Mönchsrobbe.
Es scheint also noch Hoffnung zu geben für das "Mare Nostrum", für
"unser Meer".