Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 01. September 2018 (Woche 36) bis Freitag, 05. Oktober 2018 (Woche 40)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenSamstag, 01. September 2018 (Woche 36)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:18.15 SR: Land & LeckerFinale am Niederrhein Erstsendung: 23.03.2013 in WDRMontag, 03. September 2018 (Woche 36)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:09.05 SR: Land & Lecker (WH von SA) Finale am NiederrheinErstsendung: 23.03.2013 in WDRFreitag, 07. September 2018 (Woche 36)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Finale am NiederrheinErstsendung: 23.03.2013 in WDRFür SR korrigierten Untertitel beachten ("Brautrausch" statt"Brautschau")18.50 SR: Wir im Saarland - Die Reportage Brautrausch - DasGeschäft mit dem schönsten Tag im Leben04.50 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH) Brautrausch - DasGeschäft mit dem schönsten Tag im LebenSamstag, 08. September 2018 (Woche 37)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:18.15 SR: Land & LeckerEin Wollschwein im Heumantel Erstsendung: 04.01.2014 in WDRDienstag, 11. September 2018 (Woche 37)/24.08.2018Für SR korrigierten Untertitel beachten ("Brautrausch" statt"Brautschau")06.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Brautrausch- Das Geschäft mit dem schönsten Tag im LebenFreitag, 14. September 2018 (Woche 37)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Ein Wollschwein im HeumantelErstsendung: 04.01.2014 in WDRSamstag, 15. September 2018 (Woche 38)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:18.15 SR: Land & LeckerHühner auf Rädern am Niederrhein Erstsendung: 11.01.2014 in WDRFreitag, 21. September 2018 (Woche 38)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Hühner auf Rädern amNiederrhein Erstsendung: 11.01.2014 in WDRSamstag, 22. September 2018 (Woche 39)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:18.15 SR: Land & LeckerVon Kräutersalz und knackigem Gemüse Erstsendung: 18.01.2014 inWDRFreitag, 28. September 2018 (Woche 39)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Von Kräutersalz und knackigemGemüse Erstsendung: 18.01.2014 in WDR08.50 h: Tippfehlerkorrektur im Untertitel beachten!(Freundschaftsdienste)08.50 In aller FreundschaftFreundschaftsdienste Fernsehserie Deutschland 2009 Erstsendung:20.10.2009 in Das Erste Autor: Marian DotzelRollen und Darsteller:Freddy Kerr____Luca Zamperoni Niklas Bennet____Paul MaximilianSchüller Paul Altmann____Marlon van den Boogaard BernadetteBennet____Mirja Mahir Katja Altmann____Anita Vulesica FranziskaKabus____Lina Rabea Mohr Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter BellmannOberschwester Ingrid Rischke____Jutta Kammann BarbaraGrigoleit____Uta Schorn Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt PiaHeilmann____Hendrikje Fitz Dr. Philipp Brentano____Thomas KochSchwester Arzu____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf Becker Schwester Yvonne____Maren GilzerHans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____CherylShepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: PaulVincent und Oliver Gunia Kamera: Michael Ferdinand und StephanMotzek Folge 451Samstag, 29. September 2018 (Woche 40)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:18.15 SR: Land & LeckerDie Esel-Mama vom Nordzipfel Erstsendung: 25.01.2014 in WDRFreitag, 05. Oktober 2018 (Woche 40)/24.08.2018"Land & Lecker"-Folgen im SR Fernsehen mit VT-UT:06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Esel-Mama vom NordzipfelErstsendung: 25.01.2014 in WDRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell