Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 24. August 0005 (Woche 35) bis Donnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)

Baden-Baden (ots) - Montag, 24. August 0005 (Woche 35)/10.10.201801.25 h + 02.10 h: Die Sendungen wurden getauscht02.10 (VPS 01.25) betrifft: Wundermittel Hormone? (WH vom MI)Eine Empfehlung mit Nebenwirkungen Erstsendung: 21.11.2018 inSWR/SR20.15 h + 21.00 h: Die Sendungen wurden getauscht, betrifft:Wundermittel Hormone ist kein Tagestipp21.00 (VPS 20.15) bitte löschen !!!!! betrifft: WundermittelHormone? Eine Empfehlung mit NebenwirkungenDonnerstag, 11. Oktober 2018 (Woche 41)/10.10.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderAriane Binder auf der Buchmesse FrankfurtAußerdem folgende Themen:- Willkommen in der Zukunft? Julia von Lucadous Debütroman "DieHochhausspringerin"- Vom Eigensinn des Schönen - der Kehrer-Verlag in Heidelbergzählt zu den weltweit führenden Fotografie-Verlagen- "Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie" - in der KunsthalleMannheim- "Geisterbahn" - der neue Roman von Ursula Krechel über dasSchicksal einer Sinti-Familie im Trier der NS- undNachkriegszeit"Ella & - Louis" - Jazz-Trompeter Thomas Siffling und sein neuerJazzclub in MannheimKultur-TippsMontag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/10.10.201818.15 h: Für BW:Titeländerung beachten!18.15 BW: MENSCH LEUTELahr schafft das! Ein Oberbürgermeister und seineMulti-Kulti-StadtDienstag, 16. Oktober 2018 (Woche 42)/10.10.201815.15 Länder - Menschen - AbenteuerTasmanien - Sympathie für den Teufel Erstsendung: 06.07.2016 inSWR/SREin Beuteltier hatte es auf der australischen Insel Tasmanienschon immer schwer: der Tasmanische Teufel. Jahrhundertelang wurdendie Tiere gejagt und getötet, weil die Siedler ihre schrillen Stimmennicht ertrugen. Heute werden sie von heimtückischen Krebsgewürendahingerafft. Das Autorenteam Rosie Koch und Roland Gockeldokumentieren den Kampf vieler engagierter Inselbewohner, die Teufelvor der völligen Ausrottung zu bewahren.Greg Irons, der Besitzer des Bonorong Wildlife Sanctuary, willnicht akzeptieren, dass der Tasmanische Teufel demnächst aussterbensoll. Dass der Gesichtskrebs, der die Tiere seit Jahren dahinrafft,ihr Ende sein soll. Immerhin hat die Krankheit schon 90 Prozent desBestandes getötet. Für die restlichen zehn Prozent hat Greg Irons einumfassendes Rettungsprogramm ins Leben gerufen. Er zieht in seinemWildtierpark kleine Teufel eigenhändig auf. Er arbeitet mit Biologenwie dem Teufel-Experten Nick Mooney zusammen, dessenleidenschaftliches Engagement für die Rettung der Tiere ihm bereitsden Titel "Australier des Jahres" eingebracht hat. Und er schult dasBewusstsein der tasmanischen Öffentlichkeit. Diese scheint endlich zubegreifen, wie wertvoll die Aasfresser für das Ökosystem und dasImage der australischen Insel sind. Die ersten Siedler glaubten janoch, den Teufel persönlich zu vernehmen, wenn sie die Rufe derBeutelteufel nachts im Wald hörten. Nicht umsonst kam das Tier zuseinem Namen. Dabei sind Tasmanische Teufel weder aggressiv nochgefährlich. Auch das zeigt der Film. Das Engagement der Retter istein Wettlauf gegen die Zeit. Ob die Insel es langfristig schaffenwird, das Überleben des Tasmanischen Teufels zu sichern, muss sicherst noch zeigen.In der Sendereihe "Länder-Menschen-Abenteuer", dem hochwertigenAuslands- und Reiseformat im SWR, ist die 45-minütige Dokumentationüber den Rettungsversuch der Tasmanischen Teufel ein eindrücklicherBeleg für soziales Engagement und eine Sympathiebekundung für denTasmanischen Teufel.Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/10.10.201820.15 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.13) SR: SAAR3 Das Saarlandmagazin Erstsendung:16.11.201704.40 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!04.40 (VPS 04.38) SR: SAAR3 (WH) Das SaarlandmagazinErstsendung: 16.11.2017Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche 43)/10.10.201818.05 h. Für RP Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageEinsatz in luftiger Höhe Die Lebensretter der Bergwacht RotenfelsDienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/10.10.201815.15 Länder - Menschen - AbenteuerBerggorillas - Ugandas sanfte Riesen Erstsendung: 08.11.2009 inSWR/SR"Eigentlich bin ich in die Gorillaforschung eher zufälligreingeschlittert", sagt Martha Robbins über ihre Berufskarriere. DieAmerikanerin ist eine der renommiertesten Primatologinnen der Weltund erforscht im Auftrag des Leipziger Max-Planck-InstitutsBerggorillas in Ostafrika. Ihr Forschungsterrain, derBwindi-Nationalpark, liegt in einer der gefährlichsten Krisenregionender Welt, dem Dreiländereck von Uganda, Ruanda und der DemokratischenRepublik Kongo. Das auf ugandischer Seite errichtete Schutzgebietgehört zu den ältesten und artenreichsten Urwäldern der Erde, seit1994 zählt es zum Weltnaturerbe. Es beherbergt etwa 320 Berggorillas,das sind knapp mehr als die Hälfte der noch lebenden Exemplare dieserArt. Der Gorillaverband, den Martha Robbins seit zehn Jahrenkontinuierlich beobachtet, umfasst derzeit 15 Tiere: vier Männchen,sechs Weibchen, zwei Heranwachsende und drei Kinder. Die Forscherinsammelt alles, was Auskunft geben kann über Sozialverhalten,Fortpflanzungsstrategie, Ernährungsökologie und Genetik der Tiere.Manchmal, sagt sie, fühle sie sich dabei wie die Zuschauerin einerDaily Soap, denn es seien vor allem die Dramen, die sich unter denGorillas abspielen, an denen sich Interessantes ablesen ließe: diewechselnden Freundschaften und Feindschaften innerhalb des Clans,Liebe und Eifersucht, Kämpfe und Rivalität, Geburten und Todesfälle.Nicht nur der Bürgerkrieg im Ostkongo, dessen Folgen auch inUganda zu spüren sind, macht Martha Robbins wegen ihres ProjektsSorgen. Auch das Gleichgewicht des Regenwaldes, in dessen Schutz dieGorillaverbände leben, ist in Gefahr. Denn die rapide steigendenBevölkerungszahlen führen zu konkurrierenden Interessen von Menschund Tier. So bildete der Wald seit Jahrhunderten die Lebensgrundlageseiner Anwohner, bot ihnen Nahrung in Form von Wild und Früchten,pflanzliche Baustoffe, Holzkohle und Medizinpflanzen. Seit 1992jedoch existiert ein Zutrittsverbot, lediglich an zwei Tagen pro Jahrist eine kontrollierte Nutzung erlaubt. Innerhalb der Bevölkerungführt dies unvermeidlich zu Ressentiments. Einstige Waldbewohner wiedie Batwa etwa wurden zwangsausgesiedelt und leben heute nahezu land-und besitzlos. Die ugandische Regierung hat keine Lösung für sie.Dazu kommt die organisierte Ökokriminalität: Banden, die sich die Notder Einheimischen zunutze machen, um sie als Fährtenleser in derWilderei und als Helfer bei der Plünderung der Ressourcen zumissbrauchen. So gehört es zu Martha Robbins Engagement auch,Konzepte zu entwickeln, die die lokale Bevölkerung in den Naturschutzmiteinbeziehen. Über viele Jahre hat sie ein Team von Ugandernausgebildet und in ihrem Feldforschungsprojekt Arbeitsplätze für siegeschaffen. In der örtlichen Schule hat sie die Gründung einesWildlife-Clubs angeregt, um Kinder und Jugendliche auf spielerischeWeise für den Naturschutz zu sensibilisieren. Ein Team von "Länder -Menschen - Abenteuer" hat die engagierte Wissenschaftlerin bei ihrerArbeit begleitet und sich bei den Menschen umgesehen, die am Randedes Naturschutzgebietes leben.Mittwoch, 21. November 2018 (Woche 47)/10.10.201818.15 h: Die Sendung ist der neue Tagestipp für BW + RP!Tagestipp18.15 BW+RP: made in Südwest Auf der Kippe? Die letztenTabakbauern der Südpfalz20.15 h + 21.00 h: Die Sendungen wurden getauscht, betrifft:Wundermittel Hormone ist kein Tagestipp20.15 (VPS 21.00) betrifft: Ewig jung durch Hormone? Ein Rezeptmit Risiko21.00 h: Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.14) betrifft: Hilfe - Gelenkschaden! Neue Therapiemit körpereigenen ZellenDonnerstag, 22. November 2018 (Woche 47)/10.10.201801.25 h + 02.10 h: Die Sendungen wurden getauscht01.25 (VPS 02.10) betrifft: Ewig jung durch Hormone? (WH von MI)Ein Rezept mit Risiko Erstsendung: 21.11.2018 in SWR/SR02.10 h: Geänderten Beitrag beachten!02.10 (VPS 01.24) betrifft: Hilfe - Gelenkschaden! Neue Therapiemit körpereigenen Zellen (WH von MI)Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell